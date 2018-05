Für eine gute Sache: Leiner unterstützt SOS-Kinderdorf finanziell und stellt Ausbildungsplätze für Lehrlinge zur Verfügung

Wien (OTS) - Die letzten Wochen waren für Leiner turbulent. Um den Kundinnen und Kunden in diesen bewegten Zeiten Danke für ihre Treue zu sagen, startete Leiner die Aktion Treue-Gutschein mit Rabatten von bis zu 2.500 Euro zur Erfüllung der eigenen Wohnträume. Gleichzeitig wurde einer weiteren Gruppe etwas Gutes getan – und zwar den Kindern von SOS-Kinderdorf. Am Samstag den 24. Februar 2018 ging ein Teil des Umsatzes an SOS-Kinderdorf.

Die Übergabe des Schecks fand im Leiner Mariahilferstraße statt. „Gerade in unruhigen Zeiten ist es wichtig, nicht nur auf sich, sondern vorauszuschauen“, betonte CEO Dr. Gunnar George, warum ihm die Zusammenarbeit mit SOS-Kinderdorf so wichtig ist. „Wir fühlen uns mit dem SOS-Kinderdorf nicht nur aufgrund der Werte verbunden. Auch das SOS-Kinderdorf ist eine österreichische Institution und Leiner ein österreichisches Möbelhaus“, so George weiter. Mag.a Elke Siedler, Leitung Private Förderer & Partner von SOS-Kinderdorf, die den Scheck über 27.960,34 Euro persönlich entgegennahm, bedankte sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Kundinnen und Kunden von Leiner: „Im Namen von SOS-Kinderdorf sage ich ein herzliches Dankeschön für diesen Baustein. Damit können wir unseren Kindern unmittelbar die Hilfe und Unterstützung anbieten, die sie in ihrer jeweiligen Situation brauchen.“

Ausbildungsplätze für Jugendliche aus dem SOS-Kinderdorf

Zusätzlich zur Spende vereinbarte Leiner mit SOS-Kinderdorf Lehrlingsausbildungsplätze für Jugendliche aus dem SOS-Kinderdorf zur Verfügung zu stellen. „Wir wollen jungen Menschen eine Chance für die Zukunft bieten“, so George, der darauf hinweist, dass zahlreiche Berufe bei Leiner gelernt werden können. Ob Einzelhandelskaufmann/Einzelhandelskauffrau, Bürokauffrau/Bürokaufmann, Logistik, oder Systemgastronomie, wir wollen unseren Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung der jungen Menschen leisten.“ Siedler: „Qualifizierte Ausbildung ist der beste Garant für eine gute Zukunft unserer Jugendlichen. Dass Leiner uns darin sehr wesentlich unterstützt, erfüllt uns mit großer Freude!“

