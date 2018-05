AVISO - Aktion des VSStÖ zum Tag der Befreiung

8.Mai 2018 um 11:30 Uhr vor dem Hauptgebäude der Universität Wien

Wien (OTS) - Am 8.Mai 1945 trat die bedingungslose Kapitulation aller Wehrmächte in Kraft und der zweite Weltkrieg war damit beendet. Wir als VSSTÖ ( Verband sozialistischer Student_innen) möchten am Tag der Befreiung den Opfern des 2.Weltkrieges eine Stimme geben. Im Zuge dessen lesen wir am 8.Mai 2018 um 11:30 Uhr vor dem Hauptgebäude der Universität Wien Texte und Gedichte die zwischen 1938-45 verfasst wurden vor, um zum Gedenkjahr auf die Graul taten dieses Krieges aufmerksam zu machen. Gerade in einer Zeit in der Hass gegen gewisse Bevölkerungsgruppen wieder zunimmt, ist es wichtig sich zu erinnern. Sowas darf niemals wieder passieren!

Rückfragen & Kontakt:

Pedro Groß

VSStÖ Uni Wien

+43 69911307339