Chinesische Greater Bay Area begrüßt SKYCITY, mit 2,5 Milliarden USD größtes Ziel Hongkongs für Wirtschaft und Unterhaltung

Hongkong (ots/PRNewswire) - Die New World Development Company Limited ("Group") hat den Zuschlag für SKYCITY[1] (Standorte SKYCITY A2 und A3) am Hongkong International Airport (HKIA) erhalten, das größte Unterhaltungsareal der Stadt. Unter Leitung von Adrian Cheng, Executive Vice-Chairman und General Manager von New World Development, wird das Projekt Investitionen im Wert von 20 Milliarden Hongkong-Dollar (2,5 Milliarden USD) durch die Group umfassen und Thema werden modernste Technik, Bildung und Kreativität zur Entwicklung von interaktiver Gastronomie und Einzelhandel und von Unterhaltungserfahrungen der Weltklasse umfassen. Nach Abschluss des Baus wird es sich um das größte Areal für Unterhaltung, Gastronomie und Einzelhandel dieser Art in Hongkong handeln. Mit der Verbindung zum HKIA und der Brücke Hongkong-Zhuhai-Macau wird SKYCITY für ortsansässige und Besucher der Greater Bay Area und aus dem Ausland zu einem Anziehungspunkt mit Gewerbe, Einzelhandel und Unterhaltung werden.

"Greater Bay Area" bezieht sich auf die Pläne der chinesischen Regierung, die Städte Hongkong, Macau, Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Zhongshan, Dongguan, Huizhou, Jiangmen und Zhaoqing in einen integrierten Zentralbereich für Wirtschaft und Handel zu entwickeln. Die Region umfasst mehr als 56.600 Quadratkilometer und eine Wirtschaftskraft von 1,36 Billionen USD (2016) mit einer geschätzten Bevölkerung von 66,7 Millionen. Damit spielt sie in der Liga der Großräume Tokio, New York und San Francisco.

Die Group ist bestens positioniert, das größte Gebiet für Handel und Unterhaltung in Hongkong zu entwickeln, da sie über umfassende Erfahrung im Bereich Architektur und Management, gesunde Finanzen und eine Geschichte kreativer Projektplanung verfügt. Derzeit baut man Victoria Dockside, ein globales Viertel für Kunst und Design in Tsim Sha Tsui (Kowloon), das Kunst, Handel, Wohnen, Freizeit und anspruchsvolle Unterhaltung mit öffentlicher Nutzung verbindet. Dies geschieht unter dem Schirm von K11, einer Markengruppe, die von Adrian Cheng gegründet wurde. "Die Group wird bahnbrechende kreative und technische Elemente in das Projekt einbringen, das einen Bereich für Unterhaltung und Einzelhandel der Weltklasse baut, der Lernen, Erkundung und Abenteuer vereint", sagt Adrian Cheng. "Wir sind sicher, dass wir den Einwohnern von Hongkong und Besuchern aller Altersgruppen und Bereiche eine außerordentliche Erfahrung bieten werden. Der strategische Standort von SKYCITY sorgt in der Group für großen Optimismus bezüglich der Aussichten dieses Bauprojektes für die gemischte Nutzung. Wir sind überzeugt davon, dass SKYCITY für Einheimische und Besucher aus aller Welt zu einer Top-Attraktion wird."

Kreative Unterhaltungserfahrungen

Die Baupläne der Group ragen unter starker Konkurrenz durch Kreativität und gemischtes Angebot im Edutainment heraus. Das Projekt wird eine ganze Palette führender internationaler Marken der technischen Innovation in Stadt und Region bringen, was das Konzept von Einzelhandel und Unterhaltung auf eine neue Ebene führen wird. Vollständig neue Unterhaltungserfahrungen wie die erste Indoor- und Outdoor-Kartbahn in Hongkong sowie interaktive AR- und VR-Spieleinrichtungen und ein Bereich für Kinder werden ebenfalls eingeführt.

SKYCITY befindet sich direkt neben dem Flughafen HKIA und wird eine Bruttogeschossfläche von 350.244 Quadratmetern einnehmen, davon 195.096 Quadratmeter für Gastronomie und Einzelhandel und jeweils 52.955 Quadratmeter für Unterhaltungserfahrungen und Büroflächen. Die verbleibende Geschossfläche wird öffentlichen Einrichtungen und Parkplätzen gewidmet. Der Abschluss der einzelnen Phasen des Projektes wird für die Jahre 2023 bis 2027 erwartet. Die Group ist für Entwurf, Bau und Verwaltung des gesamten Projekts verantwortlich.

Die strategische Lage der SKYCITY macht sie für Passagiere des HKIA und Bewohner der Greater Bay Area zu einem wichtigen Ziel für Unterhaltung und Einzelhandel. Der HKIA verzeichnete im Jahr 2017 72,9 Millionen Passagiere und es wird prognostiziert, dass diese Zahl bis zum Jahr 2030 mit Fertigstellung des Three Runway System auf 100 Millionen steigt.

SKYCITY wird das volle Potenzial nutzen, das von Tuen Mun-Chek Lap Kok Link und Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke eröffnet wird, welche die Anbindung des HKIA mit zehn weiteren Städten in der Greater Bay Area deutlich verbessern. SKYCITY liegt in einem Umkreis von einer Stunde von Hongkong und dem Delta des Perlflusses strategisch positioniert und wird zu einem brandneuen Ziel, das Einwohner, Besucher aus dem Ausland und die 60 Millionen Bewohner der Greater Bay Area nicht verpassen dürfen.

Informationen zur New World Development Company Limited

Die New World Development Company Limited ("Group", Börsenkürzel in Hongkong: 0017) wurde 1970 gegründet und 1972 an der Börse in Hongkong eingetragen. Die Aktie ist im Hongkong Hang Seng Index verzeichnet. New World Group ist eine Premiummarke mit einzigartiger Persönlichkeit, welche durch The Artisanal Movement definiert wird. Zum Kerngeschäft gehören Bau von und Investitionen in Immobilien, Infrastruktur und Dienstleistungen, Kaufhäuser und Hotels. Zum 31. Dezember 2016 betrug der Vermögenswert der Group 468,1 Milliarden Hongkong-Dollar. Die Group verfügt über einen effektiven Anteil von ca. 61 % an der NWS Holdings Limited (Börsenkürzel in Hongkong:

0659), ca. 75 % an New World Department Store China Limited (Börsenkürzel in Hongkong: 0825) und vollständige Inhaberschaft der New World China Land Limited.

[1] Anmerkung: Der Zuschlag ging an Roxy, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der New World Development Company Limited.

