Grüne Wien/Vassilakou: Gratulation an Georg Willi zum tollen Wahlerfolg

Wien (OTS) - "Georg Willi ist hier ein beispielloser Erfolg gelungen, zu dem ich ihm sehr herzlich gratulieren möchte", so Wiens Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou. "Gerade in schwierigen Zeiten sind Erfolge wie dieser besonders wichtig und geben Kraft für die Zukunft. Der sensationelle Wahlsieg von Georg Willi ist ein großer Motivationsschub für uns alle und zeigt einmal mehr, dass Grüne Ideen und Personen Wahlen auch gewinnen können. Mit Georg Willi gibt es nun zum ersten Mal auch einen Grünen Bürgermeister in einer Landeshauptstadt. Das ist ein positives Signal und der klare Auftrag, die Grünen weiterzuentwickeln und wieder in den Nationalrat zu bringen."

