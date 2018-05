850 Jahre Bockfließ

LH Mikl-Leitner: Diese Gemeinde steht für unglaublich viel Tradition

St. Pölten (OTS) - Die Markgemeinde Bockfließ im Bezirk Mistelbach feierte am heutigen Sonntag im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die erste urkundliche Erwähnung des Ortsnamens vor 850 Jahren mit einem Radio-Frühschoppen. Im Rahmen der Feierstunde überreichte die Landeshauptfrau auch Urkunden an Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden zum 25-jährigen Bestehen der Feuerwehrjugend Bockfließ. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Musikkapelle Bisamberg. Zum Festakt war auch Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig gekommen.

„Die wunderschöne Gemeinde Bockfließ steht für unglaublich viel Tradition. Im Jahr 1168 ist Bockfließ erstmals urkundlich erwähnt worden“, sagte Mikl-Leitner im Gespräch mit Nadja Mader, der Moderatorin des Festaktes. „In den letzten Jahrzehnten hat es Bockfließ geschafft, sich zu einer modernen und innovativen Gemeinde zu entwickeln. Bockfließ ist in vielen Bereichen ein Vorreiter“, hielt sie fest. Ein besonders gutes Beispiel dafür sei das Heizkraftwerk, „das seit 25 Jahren in Betrieb ist“, so Mikl-Leitner. Dazu komme noch die moderne Kläranlage. Bei allen diesen Projekten sei immer der ökologische Gedanke im Vordergrund gestanden, hob die Landeshauptfrau hervor.

Die vielen Vereine in dieser Gemeinde seien wichtige Lebensadern, hielt sie fest. „Diese Vereine stehen für das Miteinander“, meinte Mikl-Leitner. Dieses Miteinander gebe es aber auch zwischen der Gemeinde Bockfließ und dem Bundesland Niederösterreich, so Mikl-Leitner. „Auch in Zukunft wird das Land Niederösterreich die Marktgemeinde Bockfließ unterstützen“, sagte sie. „Bei dieser Feier spürt man das Miteinander und den Zusammenhalt. Diese Veranstaltung trägt dazu bei, das Heimatbewusstsein zu stärken“, schloss die Landeshauptfrau.

Bürgermeister Josef Summer ging auf die geschichtliche und gesellschaftliche Entwicklung der Marktgemeinde ein und bedankte sich beim Land Niederösterreich für das gute Miteinander. „Möglich wurde diese erfolgreiche Jubiläumsveranstaltung vor allem durch das Engagement der Gemeindebürger“, so der Bürgermeister.

1168 wurde Bockfließ erstmals urkundlich als „Pochvlise“ erwähnt. Die Marktgemeinde Bockfließ liegt im Weinviertel, zählt 1.355 Einwohner (Stand 1. Jänner 2017) und umfasst die Katastralgemeinden Bockfließ und Wendlingerhof. Das Marktrecht hat der Ort seit dem Jahre 1362.

