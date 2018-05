Junge ÖVP: Niemals Vergessen!

JVP setzt Zeichen & nimmt mit 100-köpfiger Delegation an der Gedenk- & Befreiungsfeier im ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen teil

Wien (OTS) - "Unsere Generation ist die letzte, die Zeitzeugen der Gräueltaten der Nationalsozialisten und des zweiten Weltkrieges erlebt. Es ist die Verantwortung unserer Generation, die Erinnerung an damals wach zu halten. Als größte politische Jugendorganisation müssen wir dafür sorgen, dass aus einem „niemals vergessen“ auch ein „nie wieder“ wird“, so Stefan Schnöll, Bundesobmann der Jungen ÖVP, anlässlich der heutigen Gedenkfeier.

Die internationale Gedenk- und Befreiungsfeier in Mauthausen ist die weltweit größte Befreiungsfeier ihrer Art.

"Als Junge ÖVP wollen wir unserer Verantwortung gerecht werden und nehmen deshalb heute mit einer 100-köpfigen Delegation aus allen Teilen Österreichs an der Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen teil“, so Schnöll weiter.

Die Junge ÖVP rückt im diesjährigen Gedenkjahr unter dem Motto „Niemals vergessen! Die Verantwortung unserer Generation.“ das Gedenken ins Zentrum ihrer politischen Arbeit und versucht mit Workshops, Diskussionen und verschiedenen Veranstaltungsformaten gezielt ein Zeichen gegen das Vergessen zu setzen.



