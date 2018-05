Blümel: Ein Kindergartenskandal nach dem anderen ist Ergebnis jahrelangen Wegschauens in Wien

Förderungen müssen eingestellt und echte Kontrollen und Überprüfungen endlich eingeführt werden

Wien (OTS) - Verärgert und fassungslos zeigte sich heute ÖVP Landesparteiobmann Gernot Blümel ob der neuen Vorwürfe betreffend den ATIB-Kindergarten “Marienkäfer”. Wie “Profil” berichtet werden dort, von der Stadt Wien großzügig gefördert, türkische Wertvorstellungen sowie die türkische Kultur vermittelt. Die Wiener ÖVP hat bereits im letzten Gemeinderat einen Antrag eingebracht die Förderungen an den Kindergarten einzustellen. “Wir gehen davon aus” so Blümel, “dass die Stadt Wien unserer Forderung nachkommt.” Die jahrelange Vogel-Strauss-Politik müsse endlich ein Ende haben – zeigten sich doch immer wieder die erschreckenden Ergebnisse der beharrlichen Realitätsverweigerung.

„Wie wir aus den letzten Jahren wissen, sind weitere Überraschungen vorprogrammiert. Denn die rot-grüne Stadtregierung hat sich in den letzten Jahren, trotz mittlerweile unzähliger unzulässiger Vorfälle, allen vernünftigen und dringend notwendigen Änderungen und Reformen verschlossen“, so Blümel. „Die Verantwortlichen müssen endlich ihre Veramtwortung wahrnehmen und diese untragbaren Zustände abstellen! Wir haben unsere Vorschläge dazu seit Jahren immer wieder auf den Tisch gelegt und in den Gemeinderat eingebracht. Es ist höchste Zeit, dass endlich etwas geschieht: von Förderstopp über echte Kontrollen, eine umfassende Durchleuchtung bereits vor Genehmigung bis zu Mystery Shopping-Überprüfungen müssen jetzt endlich alle notwendigen und logischen Maßnahmen gesetzt werden“. Alle Ebenen

und Behörden seien dazu aufgerufen, äußerst wachsam zu sein und jedem Vorfall unmittelbar und umfassend nachzugehen.



Blümel fordert einmal mehr, dass endlich die jahrelange Ignoranz gegenüber diesen Vorkommnissen von Seiten der Stadt zu Ende sein müsse: „Es wurde schon viel zu viel Zeit vergedeutet und es wurde viel zu lange weggeschaut. Wir können und dürfen nicht akzeptieren, wenn unseren Wertevorstellungen und unserer Leitkultur entgegengewirkt wird“.

