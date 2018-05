Wien-Simmering bzw. Favoriten: Landeskriminalamt nimmt Dealer-Paar fest

Wien (OTS) - Ein 39-jährigen Mann und seine 38-jährige Lebensgefährtin stehen im Verdacht, über einen längeren Zeitraum Suchtgift verkauft zu haben. Im Zuge mehrwöchiger Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien bestätigte sich dieser Verdacht und die beiden Tatverdächtigen wurden unter Beobachtung gestellt. Am 03. Mai 2018 fuhr der 39-Jährige mit seinem Auto zu einem 36-Jährigen, von dem er und seine Lebensgefährtin das Suchtgift kauften. Der 36-Jährige stieg in der Geiereckstraße (Simmering) in das Auto ein, woraufhin die Suchtgiftübergabe stattfand. Beim darauffolgenden Zugriff wurden beide Männer festgenommen, danach wurden bei beiden Hausdurchsuchungen durchgeführt. Insgesamt konnten rund 17 Gramm Kokain und mehrere Gramm Cannabisharz und Marihuana sowie 760 Euro Bargeld sichergestellt werden. Bei der Hausdurchsuchung des 39-Jährigen wurde auch dessen Lebensgefährtin angetroffen und festgenommen.

