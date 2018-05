Verkehrsmaßnahmen beim „Wings for Life World Run“ am 07. Mai 2017

Wien (OTS) - Für den am Sonntag, 06. Mai 2018, stattfindenden „Wings for Life Word Run“, an dem ca. 13.000 Läuferinnen und Läufer teilnehmen, wird es entlang der Laufstrecke zu folgenden Verkehrsmaßnahmen kommen:

• Sperre Ringstraße (Startbereich - Aufbauarbeiten) zwischen Operngasse und Schottengasse von 10.00 bis ca. 15.30 Uhr

• Sperre Schottenring – Franz-Josefs-Kai zwischen Schottengasse und Julius-Raab-Platz von 12.30 bis ca. 15.00 Uhr

• Sperre Ringstraße zwischen Julius-Raab-Platz und Operngasse von 12.30 bis ca. 14.00 Uhr

• Sperre Linke Wienzeile zwischen Getreidemarkt und Gumpendorfer Gürtel von 12.45 – ca. 14.15 Uhr

• Sperre Museumstraße – Museumsplatz – Getreidemarkt zwischen Neustiftgasse/Burggasse und Linke Wienzeile von 12.45 – ca.14.30 Uhr • Sperre Gumpendorfer/Mariahilfer Gürtel zwischen Linker Wienzeile und Mariahilfer Straße von 12.45 – ca. 14.15 Uhr (Die Relation Margaretengürtel in die Linke Wienzeile Richtung Schloßallee bleibt immer frei befahrbar)

• Sperre Mariahilfer Straße/Babenbergerstraße zwischen Mariahilfer Gürtel und Burgring von 13.00 – ca. 14.30 Uhr

• Sperre Liechtensteinstraße zwischen Schottenring und Alserbachstraße von 13.00 – ca. 14.30 Uhr

• Sperre Alserbachstraße zwischen Liechtensteinstraße und Roßauer Lände/Friedensbrücke von 13.00 – ca. 14.30 Uhr

• Sperre Roßauer Lände zwischen Alserbachstraße (Friedensbrücke) und Türkenstraße von 13.15 – ca. 15.30 Uhr

Hier wird ein Ausweichen schon vor der Friedensbrücke angeraten (Knoten Nord bzw. Heiligenstädter Brücke oder bei Spittelau dann über die Gürtelbrücke fahren)

• Sperre Währinger Straße zwischen Berggasse und Maria-Theresien-Straße/Schottengasse von 13.15 – ca. 14.30 Uhr • Sperre Uraniastraße/Dampfschiffstraße/Weißgerberlände/Erdberger Lände zwischen Julius-Raab-Platz und Ludwig-Kößler-Platz von 13.15 – ca. 14.50 Uhr

• Sperre Vordere Zollamtsstraße/Am Stadtpark zwischen Große Ungarbrücke und Radetzkystraße von 13.30 – ca. 14.50 Uhr

• Stadionbrücke/Stadionallee zwischen Ludwig-Kößler-Platz und Lusthausstraße von 13.30 – ca. 15.30 Uhr

• Sperre Praterstern / Lassallestraße / Reichsbrücke (Richtung Wagramer Straße) von 13.45 – ca. 15.30 Uhr. Am Praterstern bleibt der Verkehr auf den 2 inneren Fahrstreifen aufrecht. Auf der Reichsbrücke und der Lassallestraße stadteinwärts bleibt der Verkehr zwischen Schüttaustraße und Praterstern aufrecht.

• Sperre Ausstellungsstraße zwischen Präuscherplatz und Praterstern von 13.45 – ca. 15.30 Uhr

• Sperre Wagramer Straße (stadteinwärts) zwischen Erzherzog-Karl-Straße und Schüttaustraße von 14.00 – ca. 15.30 Uhr. Ableitung des Verkehrs in der Wagramer Straße stadteinwärts über Erzherzog-Karl-Straße, Donaustadtstraße Richtung A 23. Stadtauswärts bleibt der Verkehr zwischen Schüttaustraße und Erzherzog-Karl-Straße aufrecht.

• Sperre der Arbeiterstrandbadstraße zwischen Wagramer Straße und Rollerdamm von 14.00 – 15.45 Uhr

Auf Grund verschiedener Straßensperren wegen Baustellen, werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Laufes ersucht, öffentliche Verkehrsmittel für die Zufahrt zum Startbereich zu verwenden. Zuschauerinnen und Zuschauern wird ebenfalls empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu verwenden, da es durch Straßensperren und Baustellen zu Verkehrsbehinderungen (ins-besondere im Startbereich) kommen wird.

Hinsichtlich der Einschränkungen im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel informiert sie die Fahrgastinformation der Wiener Linien unter der Tel.Nr. 01 7909-100.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Harald SÖRÖS

+43 1 31310 72115

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at