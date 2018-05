Gudenus: Stadt muss Förderung islamischer Kindergärten einstellen

SPÖ Wien unterstützt türkische Interessen

Wien (OTS) - Fassungslos zeigt sich der geschäftsführende Landesparteiobmann der FPÖ-Wien, Mag, Johann Gudenus über die Förderung islamischer Kindergärten von Seiten der Stadt Wien. Der Kindergarten Marienkäfer, dessen Träger der ATIB zurechenbare Verein NOKTA ist, hat im Vorjahr 227.00 Euro an Förderungen von der Stadt erhalten. „Ein Kindergarten, der in seinem Bildungsprogramm die Bedeutung des Türkentums und des Islam betont, hat keinerlei Ansprüche auf öffentliche Förderung“, ärgert sich Gudenus.

Das pädagogische Konzept, des in die Schlagzeilen geratenen Kindergartens, macht den Einfluss der Türkei in Österreich deutlich. „Wenn in einer Wiener Bildungseinrichtung die Vermittlung türkischer Werte auf der Tagesordnung steht, muss dies von Seiten der Politik beendet werden“, meint Gudenus und fordert die Stadt auf, die Förderungen umgehend einzustellen und bereits geflossene Zahlungen zurückzufordern. „Die Wiener SPÖ hat sich mit der finanziellen Unterstützung eines ATIB-nahen Kindergartens klar auf die Seite türkischer und gegen Wiener Interessen gestellt. Wir Freiheitlichen werden dies nicht dulden“, schließt Gudenus. (Schluss) akra

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

Anna Krassnitzer

Pressesprecherin Vizebürgermeister Dominik Nepp

0664 9452957

anna.krassnitzer @ fpoe.at

www.fpoe-wien.at