Wolfgang Sobotka führt Jugendliche durch das ehemalige KZ Mauthausen

"Je öfter ich hier bin, desto bedrückender wird es": Emotional berührender Besuch der Gedenkstätte mit SchülerInnen der NMS Großraming

Wien (PK) - "Je öfter ich hier bin, desto bedrückender wird es". Emotional bedrückt zeigte sich Wolfgang Sobotka dem "Kurier" und den "Oberösterreichischen Nachrichten" gegenüber bei einem Rundgang mit SchülerInnen der Neuen Mittelschule Großraming durch das ehemalige KZ Mauthausen. Der Nationalratspräsident, der bereits als Geschichtsprofessor häufig mit Schulklassen die Gedenkstätte besucht hatte, führte die 14jährigen Jugendlichen gemeinsam mit der Leiterin des Mauthausen Memorials, Barbara Glück, durch die Stätte des Todesterrors. Von der berüchtigten Todesstiege über die Baracken, wo Hunderte zusammengepfercht leben mussten, bis zum Krematorium und der wieder aufgebaute Gaskammer, in der 3.500 Menschen ermordet wurden -über all diesen Orten schwebte die Frage nach dem "Wie" und "Warum".

Die SchülerInnen, die im Unterricht auf den Besuch in Mauthausen vorbereitet wurden, konnten sich bei dem zweistündigen Rundgang ein Bild machen von den Todesqualen, den kaltblütigen Exekutionen und der gnadenlosen wirtschaftlichen Ausbeutung der um ihre Persönlichkeit beraubten Gefangenen. Emotional umso berührender war aus diesem Aspekt der "Raum der Namen", in dem 81.000 Opfern wieder ihr Name zurückgegeben wurde.

Im Gespräch mit den Jugendlichen erzählte Wolfgang Sobotka dann auch Persönliches aus seiner eigenen Familie. Dass sein Großvater Nationalsozialist war, habe er erst nach vielen Jahren erfahren. Mit ein Grund, warum er später intensiv über die Zeit des Nationalsozialismus in seiner Heimatstadt und den Widerstand geforscht hat. Sein Vater wiederum sei als 17-Jähriger an die Front eingerückt und als Invalider zurückgekommen. Neben der Mahnung, wachsam zu sein, gab der Nationalratspräsident den SchülerInnen auch die Frage mit auf den Weg: "Wie würden wir heute handeln? Hätten wir den Mut, gegen ein solches Unrecht aufzutreten?". (Schluss) red

