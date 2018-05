Wölbitsch: Null Toleranz für türkischen Nationalismus und rot-grüne Ignoranz in Wien

Neue Vorwürfe gegen ATIB-Kindergarten in Wien – Türkentum und Islam als Erziehungsinhalte – Rot-Grün zögert, der Bund handelt

Wien (OTS) - „Rot-Grün hat jahrelang die Augen vor Integrationsproblemen verschlossen. Für die ÖVP Wien ist klar: Wir haben Null Toleranz für türkischen Nationalismus und rot-grüne Ignoranz in Wien“, betont Stadtrat Markus Wölbitsch angesichts der neuen Vorwürfe gegen den ATIB-Kindergarten in Wien. Laut „profil“ werden Kindern „türkische Wertvorstellungen sowie die türkische Kultur“ vermittelt. Die Stadt Wien habe viel zu lange öffentliche Fördergelder für Türkentum und Islam als Erziehungsinhalte ausgeschüttet.



Kinder müssen besonders geschützt werden, so Markus Wölbitsch: „Der Trägerverein NOKTA und der ATIB-Kindergarten dürfen keine Steuergelder mehr erhalten und müssen geschlossen werden.“ Die Stadt Wien habe viel zu lange die Augen verschlossen. „Wann setzt Rot-Grün endlich unangekündigte Kontrollen in den Kindergärten um? Die Stadt Wien wird von solchen Vorfällen immer überrascht, weil noch immer keine unangekündigten, regelmäßigen und vor allem qualitativen Kontrollen stattfinden.“



Die Stadtregierung habe das Zusammenleben und die Sicherheit der Menschen in dieser Stadt aufs Spiel gesetzt. „Generationen von Kindern wurden in islamischen Kindergärten von der Mehrheitsgesellschaft isoliert zu Parallelgesellschaften herangezogen. Radikalisierung und Parallelgesellschaften dürfen in unserer Stadt aber keinen Platz haben“, so der ÖVP-Stadtrat, der betont: „Die Stadt zögert, der Bund handelt. Auf Auftrag von Kultusminister Gernot Blümel laufen längst Erhebungen in der Causa ATIB. Derweil fördert das rot-grüne Wien noch immer islamistische Vereine und Organisationen mit unserem Steuergeld. Michael Ludwig ist gefordert, beim Thema Integration endlich einen Paradigmenwechsel einzuleiten!“



Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Michael Ulrich

Leitung Kommunikation

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at