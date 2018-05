Tag der Musikschulen unter dem Motto „Musizieren macht Freu(n)de“

LH Mikl-Leitner: „Musikschulen sind prägend für die Entwicklung einer Gesellschaft“

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Jahr 2018 feiert das Management für Musikschulen in Niederösterreich sein 60-Jahres-Jubiläum. Dieses Jubiläum, sowie der heurige Tag der Musikschulen stehen unter dem Motto „Musizieren macht Freu(n)de“. Damals wie heute war und ist das große Ziel aller im Musikschulwesen engagierten Akteure, die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für die Freude an der Musik zu schaffen – dies war auch am Tag der Musikschulen spürbar.

„Musikschulen haben heute im Gestaltungsprozess des regionalen Kulturlebens eine zentrale Rolle, bereichern die vielfältige Kulturlandschaft und sind prägend für die Entwicklung einer Gesellschaft“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner anlässlich des Tages der Musikschulen. Sie besuchte gestern, Freitag, die Musikschule der Landeshauptstadt St. Pölten, die heuer ihr 180-Jahre-Jubiläum feiert.

Die 127 Musikschulen des Landes öffneten mit dem gestrigen Freitag bereits zum achten Mal ihre Türen, um gemeinsam ein großes Fest zu feiern. Mit einem vielfältigen Programm aus Mitmach-Konzerten, Vorführungen, Instrumenteschnuppern und Probestunden luden Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler zum Kennenlernen, Ausprobieren und Zuhören ein. 177 Veranstaltungen an 159 gut besuchten Standorten gaben einen Einblick in die Vielfalt und das kreative Schaffen der Musikschulen in den niederösterreichischen Gemeinden. Mit bunten Programmen und vollen Häusern boten die Musikschulen einen perfekten Rahmen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des „NÖ FOTOmarathon“ mit dem Titel „verknüpfte Welten“, eine Veranstaltung der Niederösterreichischen Kreativakademie in Kooperation mit dem Musikschulmanagement Niederösterreich.

Etwa jedes dritte Volksschulkind besucht heute eine der niederösterreichischen Musikschulen, die auch einen wichtigen Bildungsauftrag erfüllen. Denn Niederösterreichs Musikschulen fördern nicht nur künstlerische Kompetenzen, sondern vermitteln auch persönliche und soziale Werte und sind Orte kultureller Begegnung.

„Der Tag der Musikschulen bietet die Möglichkeit, einmal hinter die Kulissen dieser wichtigen Institution zu blicken. Es freut uns sehr, dass sich dieser besondere Tag Jahr für Jahr größerer Beliebtheit erfreut und wir alle gemeinsam ein Fest der Musik feiern können“, sagt Michaela Hahn, Geschäftsführerin des Musikschulmanagement Niederösterreich.

