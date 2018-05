SOS Mitmensch: Skandalöse Angriffe der FPÖ auf Schriftsteller Köhlmeier

Michael Köhlmeier hat Dinge beim Namen genannt

Wien (OTS) - SOS Mitmensch übt scharfe Kritik an den Attacken der FPÖ gegen den Schriftsteller Michael Köhlmeier. „Köhlmeier hat bei der Gedenkveranstaltung gegen Gewalt und Rassismus genau das gemacht, was Nationalratspräsident Sobotka zuvor eingefordert hatte, nämlich die Dinge unmissverständlich beim Namen zu nennen. Köhlmeier hat den Rassismus und Antisemitismus, der noch immer in Teilen der österreichischen Politik vorhanden ist, beim Namen genannt. Die Angriffe der FPÖ zeigen, wie richtig Köhlmeier mit seinen Worten lag. Dass ihm die FPÖ-Parteiführung jetzt in absurder Verdrehung der Tatsachen die Verharmlosung des Holocaust vorwirft, ist eine skandalöse Ungeheuerlichkeit, die wir scharf verurteilen“, so Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch.

