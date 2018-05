AMPLEXOR und RE'FLEKT sponsern den AR

VR Hub auf der IndustryWeek Manufacturing & Technology Expo

Broomfield, Colorado (ots/PRNewswire) - AMPLEXOR, ein führender Anbieter von globalen Content- und Sprachlösungen, hat sich mit RE'FLEKT, einem Technologieunternehmen, das sich auf Anwendungen der erweiterten und gemischten Realität spezialisiert hat, zusammengetan, um den AR/VR Hub auf der diesjährigen IndustryWeek Manufacturing & Technology Expo in Raleigh vom 8. bis 10. Mai zu sponsern.

Bei der auch als M&T Expo bekannten Veranstaltung handelt es sich eine dreitägige Messe, die sich auf die wichtigsten Elemente der fortschrittlichen Fertigung wie schlanke und kontinuierliche Weiterentwicklung, Führung, Integration von Technologien, Talentmanagement und Best Practices spezialisiert hat, um operative Exzellenz zu fördern. Die Teilnehmer nehmen an praxisnahen Werksführungen, Workshops und ausführlichen Diskussionsrunden mit Branchenexperten teil, um sich über die neuesten Technologien und innovativen industriellen Produkte und Lösungen zu informieren.

Auf der M&T Expo präsentieren AMPLEXOR und RE'FLEKT ihr innovatives Angebot, das zukunftsweisende Content- und Sprachlösungen mit modernster AR-Technologie kombiniert. AMPLEXOR und RE'FLEKT werden als AR/VR-Hub-Sponsor an ihrem Stand (#241) praktische Demos und Präsentationen vorstellen.

Shannon Zimmerman, geschäftsführender Vizepräsident für den Bereich globale Content- und Sprachlösungen bei AMPLEXOR, kommentiert die Partnerschaft von AMPLEXOR mit RE'FLEKT und das gemeinsame Engagement auf der M&T Expo: "Für Fertigungsunternehmen wird es immer wichtiger, maßgeschneiderte, digitale Inhalte über AR-Formate und -Geräte bereitzustellen, da sie den Arbeitsplatz der Zukunft im Bereich der Wartung, Betrieb und Schulung prägen. Diese einzigartige Lösung kombiniert die intelligenten Möglichkeiten von AMPLEXOR zur Erstellung, Übersetzung, Veröffentlichung und Integration von Inhalten mit der REFLEKT ONE-Technologie, mit der Hersteller gedruckte Handbücher in interaktive Mixed-Reality-Anleitungen verwandeln können. Dank unserer Lösung können Endbenutzer über Wartungs-, Betriebs- und Schulungsfunktionen hinweg relevante Inhalte auf jedem mobilen Gerät oder Smartglasses sofort visualisieren. Wir freuen uns darauf, diese innovative Technologie mit unserem Partner RE'FLEKT zu präsentieren."

Erfahren Sie mehr über das Engagement von AMPLEXOR auf der IndustryWeek Manufacturing & Technology Expo (https://www.amplexor.com/globalcontent/en/events-and-webinars/industryweek-manufacturing-technology-expo.html)

Informationen zu AMPLEXOR

AMPLEXOR International, mit Hauptsitz in Luxemburg, ist ein führender Anbieter von digitalen Lösungen für globale Compliance, digitale Erlebnisse und Content-Lösungen. Mit dem kontinuierlichen Wachstum seit seiner Gründung im Jahr 1987 und heute mit einer Präsenz in über 23 Ländern unterstützt AMPLEXOR Kunden in Schlüsselbranchen wie Life Sciences, Fertigung, Energie und Umwelt, dem öffentlichen Sektor und der Verteidigung, Luftfahrt und Transport bei der Verbesserung der Prozesseffizienz, der Umsatzsteigerung, der Verkürzung von Markteinführungszeiten und der Sicherstellung von Qualität und Compliance. Die Komplettlösungen von AMPLEXOR unterstützen die Kernprozesse der Branche und umfassen Softwaretechnologien, Beratung, Systemintegration sowie Dienstleistungen im Bereich Sprach- und Content-Management. Weitere Informationen finden Sie unter www.AMPLEXOR.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/553375/AMPLEXOR__Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Gretchen Sampair

Content Marketing Manager

E-Mail: Gretchen.Sampair @ amplexor.com

Telefon: 715-426-9505