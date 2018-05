VIEVU, ein Tochterunternehmen von Safariland, wird von Axon Enterprise, Inc. übernommen

Ontario, Kalifornien (ots/PRNewswire) - The Safariland Group (http://www.safariland.com/) ("Safariland" oder "Unternehmen"), der Mutterkonzern von VIEVU (http://www.vievu.com/)®, ein führender Anbieter von am Körper getragener Kamera- und Videotechnologien, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung mit Axon Enterprise, Inc. (NASDAQ: AAXN) ("Axon") eingegangen ist, in deren Rahmen Axon VIEVU übernimmt. Die Vereinbarung zwischen Safariland und Axon wurde für eine Laufzeit von 10 Jahren abgeschlossen, in deren Rahmen Safariland zum bevorzugten Anbieter von Halftern für die TASER Conducted Electric Weapons (CEW) von Axon wird.

"Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein in der 54-jährigen Geschichte von Safariland in den Bereichen Innovation und Qualität. In diesem Sinne wollen wir unser Versprechen, die Rettungsdienste sowie die von diesen bedienten Gemeinschaften zu unterstützen, weiterhin einhalten", sagte Warren Kanders, Präsident und Chief Executive Officer von Safariland. "Durch die Integration der digitalen Lösungen für die Beweisverwaltung von VIEVU in die Produkt-und Dienstleistungspalette von Axon wird das Portfolio an erstklassigen Produkten gestärkt, damit die Kunden noch besser bedient und diejenigen, die ihr Leben dem Schutz von anderen widmen, noch besser geschützt werden können."

Warren Kanders meinte weiter: "Wir freuen uns, dass Axon das Engagement von Safariland im Bereich Innovation sowie die Verpflichtung zur Lieferung von Produkten für Fachkräfte der öffentlichen Sicherheit unterstützt, und sind begeistert, dass wir unsere Kompetenz in den Bereichen Halfter sowie Einsatzkleidung nutzen können und dadurch zum bevorzugten Anbieter von Halftern für TASER CEWs werden. Mit dieser Transaktion kann Safariland seine Ressourcen dort konzentrieren, wo diese den größten Mehrwert für alle unsere Stakeholder generieren. Safariland verpflichtet sich weiterhin dazu, innovative und technologisch fortgeschrittene Produkte für unsere wichtigsten Marken zu entwickeln, um Leben zu retten und unsere Gemeinschaften sicher zu halten."

Einzelheiten der Transaktion wurden nicht offengelegt. Safariland, ein führender weltweit aktiver Anbieter einer breiten Palette von Sicherheits- und Überlebensprodukten für die Märkte öffentliche Sicherheit, Militär, Fachberufe und Outdoor, hat VIEVU im Jahr 2015 übernommen.

Informationen zu VIEVU®

VIEVU® ist ein führender Anbieter am Körper getragener Kamera- und Videotechnologien; er stattet Vollzugspersonal, Sicherheitspersonal, Notfallmediziner und Ersthelfer mit sicheren, hochwertigen Videokameras aus. VIEVU Solution(TM), VIEVUs vollständig gehostetes Cloud-Beweisverwaltungssystem der nächsten Generation, basiert auf der "Azure Government Cloud" von Microsoft® - der ersten Enterprise-Cloud, die die Standards des FBI-Bereichs "Criminal Justice Information Services" (CJIS) erfüllt. VIEVU war der erste Anbieter am Körper getragener Kameras mit "Automated Video Redaction"-Technologie - einem hochmodernen Redigierwerkzeug, das von am Körper getragenen Kameras aufgenommene Gesichter und Objekte ohne Eingriff des Benutzers automatisch verschwimmen lässt und damit die Privatsphäre und Identität von Opfern, unschuldigen Passanten, Minderjährigen und verdeckten Polizeiermittlern schützt. Die VIEVU-Technologie, die auf der Basis polizeilicher Erfahrungen entwickelt wurde, wird von tausenden Vollzugsbehörden in 17 Ländern eingesetzt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vievu.com.

Informationen zu The Safariland Group

The Safariland Group ist ein führender weltweit aktiver Anbieter einer breiten Palette von Sicherheits- und Überlebensprodukten für die Märkte öffentliche Sicherheit, Militär, Fachberufe und Outdoor. The Safariland Group bietet in diesen Märkten eine Reihe renommierter Marken an, darunter Safariland®, Med-Eng®, Safariland® Armor, Safariland® VIEVU®, Mustang Survival®, Bianchi®, Break Free®, PROTECH® Tactical, Defense Technology®, Hatch®, Monadnock®, Identicator® und NIK®. Der Leitspruch des Unternehmens - Together, We Save Lives(TM) - ist integraler Bestandteil der von ihm angebotenen lebensrettenden und schützenden Produkte. The Safariland Group hat ihren Hauptsitz in Jacksonville, Florida. "The Safariland Group" ist ein Handelsname von Safariland, LLC.

Weitere Informationen über The Safariland Group und diese Produkte erhalten Sie unter www.safariland.com.

Medienbezogene Ressourcen und Informationen erhalten Sie im Safariland-Medienzentrum unter www.safariland.com/media-center.html.

Axon und TASER sind Warenzeichen von Axon Enterprise, Inc., die in den USA und in anderen Ländern eingetragen sind. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.axon.com/legal. Alle Rechte vorbehalten.

