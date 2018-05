Legal IQ befasst sich mit der Frage, wie die Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz die Zukunft des Rechtswesens verändert

London (ots/PRNewswire) - Künstliche Intelligenz (KI) bestimmt die Art und Weise, wie das Recht praktiziert und umgesetzt wird, von Grund auf neu. Dies gilt mittlerweile als konkrete Realität in der juristischen Fachwelt, bietet jedoch auch die Möglichkeit, die alltäglichen juristischen Abläufe zu revolutionieren und die Abwicklung von Gerichtsverfahren und grundlegenden juristischen Aufgaben neu zu durchdenken.

Bereits in den nächsten 18 Monaten werden in diesem Sektor umwälzende Entwicklungen mit neuen, innovativen Methoden für Mandantenleistungen und für die Arbeitsweise in Ihrer Abteilung stattfinden.

Angesichts der rasanten Entwicklungen im Rechtssektor hat Legal IQ eine Umfrage unter 200 Juristen durchgeführt, um Erkenntnisse zu den aktuellen Trends bei KI-Investition, -Implementierung und -Auswirkungen zu gewinnen. 81 % der Umfrageteilnehmer erwägen, innerhalb der nächsten 24 Monate in KI-Technologie zu investieren, wobei über 50 % der Überzeugung sind, dass KI erhebliche Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Privatrechtspraxis und Mandanten haben wird. Eine weitere interessante Erkenntnis war, dass die häufigste Motivation für den Erwerb einer KI-Lösung bei unseren Teilnehmern in der Verbesserung der internen Produktivität innerhalb ihrer eigenen Organisation bestand. Fordern Sie hier Ihr Exemplar der Umfrage an (h ttps://legalaiforum.iqpc.com/landing/trends-report-2018-artificial-in telligence-and-the-future-of-law?utm_source=PRNewswire&utm_medium=Med ia%20Partner&utm_campaign=28826.002_PRNewswire&utm_term=&utm_content= &disc=&extTreatId=656582).

The Legal AI Forum 2018 wird ein klares Bild von der Geschäftsstrategie hinter KI für den Rechtssektor vermitteln. Dazu werden auf der Konferenz Themen wie unter anderem diese behandelt:

Strategien zur Gewinnmaximierung, Einsatz der neuesten Anwendungen auf dem Markt sowie die Schaffung neuer Märkte mithilfe von Innovation, um das Angebot Ihrer Kanzlei zu diversifizieren. Hier erhalten Sie einen Überblick über alle Tagesordnungspunkte (https://l egalaiforum.iqpc.com/landing/download-the-full-legal-ai-agenda-here?d isc=&extTreatId=656582&utm_campaign=28826.002_PRNewswire&utm_content= &utm_medium=Media%20Partner&utm_source=PRNewswire&utm_term=).

Sofia Nicolaou enquire@iqpc.co.uk +44-207-036-1300