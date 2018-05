„Pressestunde“ mit Michael Häupl, Wiener Bürgermeister und Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, SPÖ

Am 6. Mai um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Am 1. Mai auf dem Rathausplatz erntete Bürgermeister Michael Häupl am Ende seiner Abschiedsrede „Zugabe-Rufe“. Eine Zugabe wird es aber nicht geben. Nach fast einem Vierteljahrhundert an der Spitze der Stadt Wien übergibt der 69-jährige SPÖ-Politiker am 24. Mai das Amt an seinen Nachfolger Michael Ludwig, der bereits im Jänner zum Wiener SPÖ-Chef gewählt worden ist. Welche Bilanz zieht der umtriebige Langzeitpolitiker? Kann sich das „rote Wien“ halten? Wie stark sind die Landeshauptleute, deren Vorsitzender er derzeit noch ist, gegenüber dem Bund? Wie beurteilt Häupl die Arbeit der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung, über die er bei der 1.-Mai-Feier gemeint hat: „Es weht ein sehr kalter Wind“. Ist die SPÖ aus Sicht des Bürgermeisters in der Oppositionsrolle angekommen? Und erwartet Häupl weitere Flügelkämpfe in der Partei? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 6. Mai 2018, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Petra Stuiber

„Der Standard“

und

Wolfgang Geier

ORF

