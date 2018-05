„kulturMontag“: Garanča und Alagna an der Staatsoper, Kulturminister Blümel live im Studio, 10 Jahre Museum Liaunig

Außerdem: Zweite Folge der Dokureihe „CineKino“ über Deutschland

Wien (OTS) - Mit Kunst und Kultur in all ihren Facetten befasst sich der von Martin Traxl präsentierte „kulturMontag“ am 7. Mai 2018 um 22.30 Uhr in ORF 2. So wirft die Sendung einen Blick auf die bevorstehende Opernpremiere von „Samson et Dalila“ mit den Rollendebüts der Superstars Elīna Garanča und Roberto Alagna sowie dem Staatsoperndebüt von Theaterregisseurin Alexandra Liedtke. Erstmals zu Gast im Studio ist Kulturminister Gernot Blümel, der über seine kulturpolitischen Ambitionen spricht. Außerdem Thema ist u. a. das Kärntner Museum Liaunig, das sich vor allem zeitgenössischer österreichischer Kunst verschrieben hat und sein zehnjähriges Jubiläum feiert.

Anschließend an das Magazin geht es in der zweiten Folge der Dokumentarfilmreihe „CineKino“ (23.30 Uhr) um Filmkunst aus Deutschland.

Elīna Garanča und Roberto Alagna debütieren in „Samson et Dalila“ an der Wiener Staatsoper

Wenn die beiden Opernstars Elīna Garanča und Roberto Alagna gemeinsam auf der Bühne stehen, ist ihr Publikum wahrlich elektrisiert. Es ist mit Sicherheit einer der Glanzpunkte der heurigen Opernsaison, wenn die lettische Mezzosopranistin und der französische Tenor die Titelpartien in der Neuproduktion von Camille Saint-Saëns' „Samson et Dalila“ an der Wiener Staatsoper übernehmen werden. Nicht nur für die beiden Künstler ist es ein Debüt, sondern auch für Alexandra Liedtke, die erstmals im Haus am Ring inszeniert. Seit zwei Jahren beschäftigt sich die deutsche Regisseurin intensiv mit dem biblischen Stoff rund um Samsons übermenschliche Fähigkeiten, der über seine Liebe zu Dalila sowohl seine Kraft als auch seine Verbundenheit zu Gott und seinem Volk einbüßt und im Freiheitskampf scheitert. Es sind zwei starke wie zerbrechliche Figuren zwischen Macht und Ohnmacht. Für Liedtke erzählt Saint-Saëns eine zeitlose Geschichte von dem Konflikt zweier Völker, zweier Religionen sowie zweier Menschen zwischen Liebe, Verrat und Tod. Die Oper, die 1877 uraufgeführt wurde, ist ein hochpsychologisches Stück und trifft mit ihrer Musik mitten ins Herz. Der „kulturMontag“ gibt anlässlich der Premiere am 12. Mai einen Ausblick auf die Inszenierung.

Kulturminister Gernot Blümel über die Kulturnation Österreich – live zu Gast im Studio

Seit mehr als zehn Jahren in der Politik, zuletzt als Generalsekretär und Mediensprecher der ÖVP, ist Gernot Blümel seit Ende 2017 Minister im Bundeskanzleramt für die Bereiche EU, Kunst, Kultur und Medien. Geprägt von seinem Philosophiestudium, sieht sich der 36-jährige Niederösterreicher als progressiv-konservativer Ideengeber und will mit Kunst und Kultur nicht Politik machen, sondern Politik für Kunst und Kultur. Und zwar im Sinne des ständigen Hinterfragens, um Lebenswelten zu verbessern, das Bestehende zum Guten weiterzuentwickeln. Auch wenn Blümel mit 456,6 Millionen Euro für das Kulturbudget, also fünf Millionen mehr als im Vorjahr, angesichts der strengen Sparvorgaben der Regierung einen kleinen Erfolg erzielen konnte, gibt es genug Baustellen in seinem Ressort. Reformen für die Bundesmuseen, den Denkmalschutz oder die kulturellen Bauleitlinien stehen an, kulturpolitische Dauerbrenner wie die soziale Absicherung für Künstlerinnen und Künstler oder auch die Zukunft des Hauses der Geschichte müssen gelöst werden. Welche Ambitionen und Visionen hat der neue Kulturminister und was steht auf seiner Agenda – all das verrät Gernot Blümel live im Studio.

Museum Liaunig feiert 10 Jahre

Der erfolgreiche 72-jährige Kärntner Unternehmer, Philanthrop und leidenschaftliche Kunstsammler Herbert Liaunig erfüllte sich vor zehn Jahren den Wunsch nach einem eigenen Museum, in dem er seine rund 4.000 Werke umfassende Sammlung, mit Schwerpunkt auf österreichischer Kunst nach 1945, beherbergt. Sein Weinkeller für die Kunst, der Industriebau der Architektengruppe „querkraft“, hat ihm den Titel „Fitzcarraldo an der Drau“ eingebracht. Unweit seines Kärntner Wohnsitzes in Schloss Neuhaus, das er von Günther Domenig sanieren und adaptieren ließ, hat Liaunig in der rund 1.000-Seelen-Gemeinde das scheinbar Unmögliche möglich gemacht. Mit seinem preisgekrönten Museum hat Liaunig für sich und die Öffentlichkeit eine Art „verlängertes Wohnzimmer“ geschaffen. Das zehnjährige Bestehen der Institution feiert er mit einem ausgelassenen Künstlerfest, zwei Sonderausstellungen für seine alten Freunde Cornelius Kolig und Peter Pongratz und der Ausstellung „Umrahmung schräg gekippt“. Der „kulturMontag“ bringt ein Porträt des ungewöhnlichen Sammlers, für den die Kunst Lebensmotto ist.

Dokumentation „CineKino – Deutschland“ (23.30 Uhr)

Europäisches Kino, das sind mehr als 120 Jahre Filmgeschichte und mehr als 1.000 neue Produktionen jährlich: Die Doku-Reihe „CineKino“ von Matthias Luthardt und Laurent Heynemann präsentiert Höhepunkte, Schlüsselszenen und filmische Kostbarkeiten aus zehn Ländern. Zahlreiche Filmausschnitte, Interviews mit Filmschaffenden über ihre Favoriten und Archivmaterial verschaffen einen lebendigen Eindruck der Besonderheiten des jeweiligen Filmlandes. Die zweite Folge widmet sich Deutschland: Ein unterhaltsamer, überraschender Streifzug durch die deutsche Filmgeschichte von der Stummfilmzeit bis zum jüngsten Erfolg „Toni Erdmann“. Nina Hoss beschreibt ihren Werdegang vom „Mädchen Rosemarie“ bis zu internationalen Produktionen. Christian Petzold bespricht liebevoll das Werk Helmut Käutners, Tom Tykwer schwärmt von Friedrich Wilhelm Murnaus Klassiker „Der letzte Mann“ und Andreas Dresen bewundert Frank Beyers „Jakob der Lügner“.

