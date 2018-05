„Hohes Haus“ über die neue Datenschutzverordnung mit Studiogast Max Schrems

Der Datenschutz

Am 25. Mai tritt die europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft – dann wird sich sowohl für Konsumentinnen und Konsumenten als auch für Unternehmen, Vereine und Gemeinden einiges ändern. Datenschützer loben die EU-Verordnung nicht zuletzt aufgrund der strengen Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen gegen den Datenschutz – genau diese wurden in Österreich aber mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ entschärft. Kathrin Pollak berichtet.

Gast im Studio ist Max Schrems, Jurist und Datenschutzexperte.

Die Kulturstrategie

Die Vielfalt des kulturellen Angebots in Österreich sucht ihresgleichen, wird mit den entsprechenden Mitteln gefördert und von Politikerinnen und Politikern in Festreden gern besonders hervorgehoben. Der Begriff von der Österreichischen Kulturnation hat sich längst im kollektiven Verständnis der Bevölkerung breit gemacht. Was bisher – zumindest in den Augen der Regierungsparteien ÖVP und FPÖ – fehlt, ist eine bundesweite Kunst- und Kulturstrategie. Die soll jetzt erarbeitet werden. Was das genau sein soll, ist noch nebulos. Maximilian Biegler hat die Kultursprecher der Parlamentsparteien befragt.

Das Gedenken

Am 5. Mai 1945 ist das Konzentrationslager Mauthausen durch US-Truppen befreit worden. Aus diesem Anlass finden rund um diesen Tag alljährlich Gedenkfeiern an verschiedenen Schauplätzen in Österreich statt. Am Dienstag steht das „Fest der Freude“ (ab 14.30 Uhr in ORF III) auf dem Wiener Heldenplatz auf dem Programm, am Freitag gab es einen Gedenkakt des Parlaments und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, er ist studierter Musiker und Historiker, führte Schülerinnen und Schüler durch das KZ Mauthausen. Claus Bruckmann berichtet.

