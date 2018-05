Korosec: Erfahrene Bezirkspolitik mit Ernst Zablinger wiedergewählt

Nach zahlreichen umgesetzten Projekten wurde Bezirksparteiobmann der ÖVP Meidling bestätigt

Wien (OTS) - „Zur Wiederwahl zum Bezirksparteiobmann am gestrigen Bezirksparteitag der ÖVP Meidling möchte ich, Ernst Zablinger, ganz herzlich gratulieren. In den letzten Jahren hat er bereits viele Projekte für die Bürgerinnen und Bürger in Meidling umsetzen können, unter anderem, die Seniorenecke im Steinbauerpark“, freut sich die Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes, Ingrid Korosec.

„Durch die vielen Hausbesuchstouren, sind der wiedergewählte Bezirksparteiobmann und sein Team direkt bei den Meidlingerinnen und Meidlingern und können so Bezirkspolitik gemeinsam mit den Menschen machen. Dass sich die ÖVP Meidling für die Gesundheitsversorgung und ein durchdachtes Verkehrskonzept einsetzt, freut mich besonders“, so Ingrid Korosec, die auch Landesvorsitzende des Wiener Seniorenbundes ist.

„Ich möchte Ernst Zablinger und dem gesamten Team noch einmal gratulieren und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, schließt Korosec ab.

Rückfragen & Kontakt:

Seniorenbund

Jasmin Mazal

Presse und Digitale Kommunikation

01 40126-430

jmazal @ seniorenbund.at

www.seniorenbund.at