„Mr. Song Contest proudly presents“ – TV-Einstimmung auf den ESC 2018 mit Andi Knoll

Ab 8. Mai jeweils vor dem Eurovision Song Contest in ORF eins

Wien (OTS) - Tops, Flops und andere ESC-Highlights – auch heuer eröffnet Andi Knoll mit „Mr. Song Contest proudly presents“ am 8., 10. und 12. Mai 2018, jeweils um 20.15 Uhr, den ESC-Abend von ORF eins. Direkt vor den „Eurovision Song Contest“-Live-Shows präsentiert er seine Top Ten des jeweiligen Abends – Rückblicke auf vergangene „Song Contest“-Highlights dürfen selbstverständlich nicht fehlen. Im ersten Teil führt er das Publikum gemeinsam mit Österreichs Song-Contest-Künstler Cesár Sampson durch Lissabon und zeigt die ESC-Locations in der portugiesischen Hauptstadt – aktuelle Fotos sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Andi Knoll: „Ich darf wieder Tourist-Guide und Musiklehrer in Personalunion sein. Ich zeige dem Publikum die schönsten und interessantesten Flecken der Song-Contest-Austragungsstadt und nebenbei geben Promis wieder ihren zum Teil schön scharfen Senf zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ab. Also die perfekte Rampe für die Live-Shows.“

Seit 1999 kommentiert Andi Knoll den ESC für den ORF. Und auch heuer präsentiert er seine persönlichen Top Ten des jeweiligen Abends, gibt er erste Einblicke in die Performances der Künstlerinnen und Künstler und zeigt, wer deren Herkunftsländer bei früheren Song Contests vertreten hat. Außerdem geben heimische Prominente in Zuspielungen ihre Kommentare und Einschätzungen zu Andis Favoriten und vergangenen ESC-Highlights ab: Unter den prominenten Kommentatoren finden sich ehemalige Song-Contest-Teilnehmer/innen, heimische Musiker/innen und Schauspieler/innen, aber auch Kabarettisten wie Thomas Maurer und Gery Seidl, die die Materie naturgemäß nicht „ganz so“ ernst nehmen …

„Mr. Song Contest proudly presents (1)“ am 8. Mai um 20.15 Uhr in ORF eins

Andi Knoll präsentiert gemeinsam mit Cesár Sampson, der an diesem Abend mit Startnummer 13 ins Rennen um ein Finalticket geht, seine Top Ten des ersten Semifinales. Dabei zeigt er dem Publikum auch die ESC-Hotspots in Lissabon – von der Fanmeile bis zur Eventlocation.

„Mr. Song Contest proudly presents (2)“ am 10. Mai um 20.15 Uhr in ORF eins

Andi Knoll stellt den diesjährigen Austragungsort Lissabon vor und präsentiert seine persönlichen Top Ten des zweiten Semifinales – Welche Chancen prophezeit „Mr. Song Contest“ Andi Knoll den einzelnen ESC-Teilnehmerländern, deren Kandidatinnen und Kandidaten sowie deren Songs? Was waren zum Vergleich die absoluten Tops und Flops dieser Länder bei den vergangenen ESCs? Und was sollte man sonst noch alles über die einzelnen Teilnehmerländer wissen, um vielleicht besser entscheiden zu können, zu wem man heute Abend selbst halten möchte?

„Mr. Song Contest proudly presents (3)“ am 12. Mai um 20.15 Uhr in ORF eins

Wer hat in den Semifinal-Shows überrascht, wer hatte die schrillste Performance und worauf darf das Publikum beim großen Finale gespannt sein? Andi Knoll stellt am Red Carpet in Lissabon die Interpreten der Big Five (Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien) und des Gastgeberlandes Portugal vor, präsentiert dem Publikum die Highlights der ESC-Woche und verrät, wer seiner Meinung nach ganz oben im Ranking landen sollte.

Der TV-Fahrplan zum „Eurovision Song Contest“:

Montag, 7. Mai:

21.10 Uhr, ORF 2: „Thema“ – Reportage über Cesár Sampson

Dienstag, 8. Mai:

20.15 Uhr, ORF eins: „Mr. Song Contest proudly presents“ – Andi Knoll präsentiert seine Top Ten des ersten Semifinales.

21.00 Uhr, live in ORF eins: ESC 2018 – Erstes Semifinale (Österreich mit Startnummer 13)

Donnerstag, 10. Mai:

20.15 Uhr, ORF eins: „Mr. Song Contest proudly presents“ – Andi Knoll präsentiert seine Top Ten des zweiten Semifinales.

21.00 Uhr, live in ORF eins: ESC 2018 – Zweites Semifinale

Samstag, 12. Mai:

20.15 Uhr, ORF eins: „Mr. Song Contest proudly presents“ – Andi Knoll präsentiert die Finalisten des größten TV-Unterhaltungsevents der Welt.

21.00 Uhr, live in ORF eins: ESC 2018 – Finale – die Live-Show 0.15 Uhr, live in ORF eins: „ZiB 24 spezial“ aus Lissabon

