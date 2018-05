ÖVP Margareten: Alexander Biach als Bezirksparteiobmann wiedergewählt

Gesundheits- und Nahversorgung im Fokus – Verkehrspolitische Herausforderungen – Einsatz für Menschen im Bezirk

Wien (OTS) - Beim gestrigen Bezirksparteitag wurde Alexander Biach als Bezirksparteiobmann mit 100 Prozent wiedergewählt. „Der Bezirk liegt mir und meinem Team sehr am Herzen. Wir haben in der vergangenen Periode bereits viel umsetzen können und werden uns weiterhin stark für die Menschen in unserem Bezirk einsetzen. Besonders die Themen Nahversorgung, Gesundheitsversorgung und Verkehr müssen vorangetrieben werden, hier gibt es viel Potenzial. Unser Ziel für die Bevölkerung ist die Schaffung eines Gesundheitszentrums“, so Obmann Alexander Biach, der den direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Vordergrund stellt.

Als Herausforderung, aber auch Chance sieht Biach den Ausbau der U-Bahn-Linie U2. Sinnlose Schikanen seitens der Stadt wird die ÖVP Margareten aufzeigen und zu verhindern wissen. „Wir arbeiten mit und für die Menschen in unserem Bezirk!“, betont Alexander Biach.

„Ich gratuliere Alexander Biach und seinem Team zur erfolgreichen Wahl und freue mich auf die weitere, konstruktive Zusammenarbeit“, so Bundesminister und Landesparteiobmann Gernot Blümel. „Alexander Biach macht sachorientierte Politik mit Hausverstand. Mit ihm und seinem Team ist die ÖVP Margareten bestens aufgestellt.“

