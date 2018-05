Kern/Lercher: Die Schrecken der Vergangenheit dürfen niemals in Vergessenheit geraten

SPÖ gedenkt NS-Opfern anlässlich Gedenktages gegen Gewalt und Rassismus (5. Mai) und der Gedenk- und Befreiungsfeier Mauthausen (6. Mai)

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des Gedenktages gegen Gewalt und Rassismus am 5. Mai sowie der internationalen Gedenk- und Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen am 6. Mai gedenken SPÖ-Parteivorsitzender Christian Kern und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher den Opfern des Nationalsozialismus. „Gerade in Zeiten wie diesen, wo in ganz Europa der Rechtsextremismus und der Nationalismus Hand in Hand aus den Löchern treten und drohen, wieder salonfähig zu werden, hat der Gedenkruf ‚Niemals Vergessen‘ aktuelle und dringliche Bedeutung. Es ist unsere Verantwortung, die Schrecken der Vergangenheit niemals in Vergessenheit geraten zu lassen und konsequent gegen jede Form des Rassismus und Antisemitismus aufzutreten“, so Kern und Lercher unisono. ****

„Im Gedenken an die Millionen Menschen, die dem nationalsozialistischen Grauen zum Opfer gefallen sind, ist es unsere Verpflichtung, jeden Tag aufs Neue für unsere demokratischen Grundwerte und gegen jede Form des Hasses zu kämpfen“, betont SPÖ-Vorsitzender Christian Kern. Kern nimmt heute an der Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt und Rassismus im Parlament teil. Am Sonntag wird der SPÖ-Vorsitzende an der Internationalen Gedenk- und Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen teilnehmen.

Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher ist klar:

„Antisemitismus und Rassismus dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Wir dürfen die Verbrechen des Nationalsozialismus niemals vergessen und müssen uns heute mehr denn je den Anfängen wehren – das sind wir allen schuldig, die unter dem NS-Terror gelitten haben!“ (Schluss) mr/up

