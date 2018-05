NEOS Wien/Gara: Honorarabschluss für Kinder- und Allgemeinmedizin ist ein erster kleiner Schritt

Stefan Gara: „Der Versorgungszustand in der Kinderheilkunde ist höchst kritisch. Es braucht einen Ausbauplan für die Primärversorgung, kein Drehen an kleinen Schräubchen.“

Wien (OTS) - NEOS Wien Gesundheitssprecher erklärt in einer ersten Reaktion auf den heute präsentierten Honorarabschluss für die Allgemeinmedizin und die Kinder- und Jugendheilkunde: „Wir NEOS machen schon lange auf die Probleme in der Gesundheitsversorgung von Kindern und Jugendlichen aufmerksam. Der Honorarabschluss setzt Anreize und ist ein wichtiger erster Schritt, aber insgesamt zu wenig. Es kann nicht die Lösung sein, immer wieder nur an kleinen Schräubchen zu drehen, denn was es braucht, ist eine integrative Gesamtplanung im Wiener Gesundheitssystem: NEOS fordern einen wienweiten Ausbauplan für die Primärversorgung und vor allem die Finanzierung der Gesundheitsversorgung in Wien aus einer Hand.“

