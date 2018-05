ÖVP - T E R M I N E

(KW 19 von 7. Mai 2018 bis 13. Mai 2018) Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Wien (OTS) - MONTAG, 7. Mai 2018

08:30 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt an der Diskussionsreihe "mc politics" mit Vizepräsident Dr. Günther Ofner, Vorstandsdirektor, Flughafen Wien AG, und Dr. Georg Krause, Vorstand, Plaut AG teil (Management Club, Kärntner Straße 8, 1010 Wien)

11:00 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann empfängt die Sieger der "Robotik-Botball-Europameisterschaft" der HTL Wiener Neustadt (BMBWF, Minoritenplatz 5, 1010 Wien)

17:00 Podiumsdiskussion mit BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann im Rahmen des Symposiums "Lernen, üben und merken. Die Zukunft der Bildungsmedien" (PH Wien, Grenzackerstraße 18, 1100 Wien)

17:00 BM Hartwig Löger nimmt an der "10-Jahresfeier" der Österreichischen Entwicklungsbank teil (Österreichische Entwicklungsbank AG, Strauchgasse 1, 1010 Wien)

18:00 BM Mag. Gernot Blümel, MBA eröffnet die Diskussionsveranstaltung der Stadtakademie "Zwischen Kitsch und Kultur" (Taborstraße 10, 1020 Wien)

19:00 BM Hartwig Löger nimmt am "Steuerabend" der Wirtschaftskammer Wien teil (Messe Wien, Messeplatz 1, 1021 Wien)





DIENSTAG, 8. Mai 2018

10:00 BK Sebastian Kurz, BM Dr. Margarte Schramböck, BM Dr. Juliane Bogner-Strauß, Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger und Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nehmen an der Veranstaltung zum "Gedenken an die Befreiung vom Nationalsozialismus und an die Beendigung des Zweiten Weltkrieges in Europa" teil (Heldenplatz, 1010 Wien)

12:00 BM Elisabeth Köstinger nimmt am "Businesslunch CEOs klimaaktiv pakt2020-Partner" teil (Huth Gastwirtschaft, Schellinggasse 5, 1010 Wien)

17:30 BK Sebastian Kurz nimmt am "Gespräch im Turm" teil (Ringturm, Schottenring 30, 1010 Wien)

17:30 Fototermin anlässlich der Anbringung einer Gedenktafel mit Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann und Zeitzeuge Prof. Rudolf Gelbard (Volksgarten, 1010 Wien)

18:00 BM Elisabeth Köstinger nimmt an der Auszeichnungsveranstaltung im Rahmen der "Future of building" Konferenz teil (Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien)

18:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt am Kirschblütengespräch "Patient im Mittelpunkt des Gesundheitssystems" teil (Residenz des japanischen Botschafters, Weimarer Straße 108, 1190 Wien)

19:00 MEP Dr. Othmar Karas diskutiert bei der Blue Hour der Donau-Universität Krems zum Thema "EU Vorsitz Österreich: Was bringt uns die EU-Ratspräsidentschaft" (Leopoldmuseum, Museumsplatz 1, 1070 Wien)

20:00 Begrüßungsworte des Nationalratspräsidenten Mag. Wolfgang Sobotka beim "Fest der Freude" (Heldenplatz, 1010 Wien)

Arbeitsbesuch von StS Mag. Karoline Edtstadler (Zagreb)





MITTWOCH, 9. Mai 2018

09:15 MEP Dr. Othmar Karas referiert im Rahmen des "Europatags für Schulen der Wirtschaftskammer Steiermark" (WKO Steiermark, Körblergasse 111, 8010 Graz)

09:30 BK Sebastian Kurz, BM Mag. Gernot Blümel, MBA und BM Elisabeth Köstinger nehmen am "Europatag Staatsakt" Teil (Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27, 1010 Wien)

11:00 Ministerrat (BKA, 1010 Wien)

11:00 BM Mag. Gernot Blümel, MBA, EU-Kommissar Dr. Johannes Hahn und Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nehmen an der Matinee zum Europatag "#ZukunftEU – EU der Zukunft – Welche Rolle für die Friedensmacht Europa?" teil (Europahaus, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien)

11:30 Festrede von MEP Dr. Othmar Karas im Rahmen des Festaktes anlässlich des Europatages in Fürstenfeld (Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, Realschulstraße 1, 8280 Fürstenfeld)

12:30 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt an einer Kranzniederlegung teil (Schwarzenbergplatz, 1010 Wien)

16:30 MEP Dr. Othmar Karas feiert gemeinsam mit dem Bürgerforum Europa den "Europatag" (Stephansplatz, 1010 Wien)

18:00 MEP Dr. Othmar Karas diskutiert zum Thema "Europäische Nachbarschaft: große Risiken, noch größere Chancen" (Diplomatische Akademie, Favoritenstraße 15, 1040 Wien)

~

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Volkspartei, Abteilung Presse. Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at