DS AUTOMOBILES elektrifiziert alle zukünftigen Modelle

Ab 2025 werden alle Modelle von DS Automobiles ausschließlich als elektrifizierte Versionen angeboten, entweder als Hybrid oder als 100%-Elektrofahrzeug. Erstes Modell kommt schon 2019.

Ab 2025 werden alle Modelle von DS Automobiles ausschließlich als elektrifizierte Version angeboten. Wir haben ein klares Ziel: DS Automobiles soll zu den weltweiten Marktführern von elektrifizierten Fahrzeugen gehören. Der DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 mit 300 PS-Benzin-Hybridantrieb ist unser erstes Modell, das für diese Strategie steht. In wenigen Wochen wird dann auf dem Pariser Automobilsalon der erste rein elektrisch angetriebene DS präsentiert. Yves Bonnefont, Generaldirektor der Marke DS Automobiles

Wien (OTS) - Ab 2025 werden alle Modelle von DS Automobiles ausschließlich als elektrifizierte – hybride oder rein elektrisch angetriebene – Versionen angeboten werden. Als erstes Modell der französischen Premiummarke verkörpert der mit Plug-In-Hybridantrieb versehene DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, der schon 2019 auf den Markt kommen wird, diese Strategie –- mit 300 PS und einer rein elektrischen Reichweite von 50 Kilometern (nach WLTP). Anfang Oktober wird auf dem Pariser Automobilsalon dann der erste rein elektrisch angetriebene DS präsentiert.

DS Automobiles hatte bereits angekündigt, dass für die gesamte zweite Modellgeneration elektrifizierte (hybride oder rein elektrisch angetriebene) Versionen verfügbar sein werden.

Yves Bonnefont, Generaldirektor der Marke DS Automobiles: „Ab 2025 werden alle Modelle von DS Automobiles ausschließlich als elektrifizierte Version angeboten. Wir haben ein klares Ziel: DS Automobiles soll zu den weltweiten Marktführern von elektrifizierten Fahrzeugen gehören. Der DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 mit 300 PS-Benzin-Hybridantrieb ist unser erstes Modell, das für diese Strategie steht. In wenigen Wochen wird dann auf dem Pariser Automobilsalon der erste rein elektrisch angetriebene DS präsentiert.“

Von der Rennstrecke auf die Straße: Umsetzung der DS Strategie

Bereits kurz nach der offiziellen Gründung im Jahr 2014 engagierte sich DS Automobiles in der FIA Formel E-Meisterschaft. Heute freut sich die avantgardistische Marke, dass weitere bedeutende Automobilhersteller ihre Teilnahme in den kommenden Jahren angekündigt haben. Ab der Saison 2018/2019 geht DS Automobiles als einziger offizieller französischer Konstrukteur an den Start. Hierfür entwickelte die Motorsportabteilung DS Performance mit dem DS E-TENSE FE 19 das Monocoque der zweiten Generation.

Die FIA-Formel E dient als Entwicklungslabor für DS Automobiles. Die Erfahrungen in der Motorsportserie spielen eine bedeutende Rolle in der Elektrifizierung der Modellpalette von DS Automobiles: Die Expertise von DS Performance in der elektrischen Motorsportserie kommt schon heute den Serienmodellen von DS Automobiles zugute.

Mit der Markteinführung des DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 fällt 2019 der Startschuss für die konsequente Elektrifizierung aller Modelle. Fortgesetzt wird diese mit der Präsentation des ersten rein elektrisch angetriebenen DS auf dem Pariser Automobilsalon 2018.

Links:

www.dsautomobiles.at

www.facebook.com/AustriaDS

www.ds-virginracing.com

Rückfragen & Kontakt:

DS Automobiles in Österreich

Christoph Stummvoll

0676-83 494 300, christoph.stummvoll @ mpsa.com