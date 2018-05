Donaustadt: 4 Argentinier spielen West Coast Blues

Wien (OTS/RK) - Auf Grund des großen Erfolges beim Gastspiel im Vorjahr hat der Kultur-Verein „Kulturfleckerl Eßling“ heuer wiederum das „Federico Verteramo Trio“ und den Harmonika-Virtuosen Jorge Costales verpflichtet. Die Musik-Profis aus Argentinien spielen mitreißenden West Coast Blues und Chicago Blues. Das empfehlenswerte Konzert im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) findet am Samstag, 5. Mai, statt. Beginn der Veranstaltung: 19.00 Uhr. Der Zutritt ist frei. Vergabe von Zählkarten: Telefon 774 80 72, E-Mail reservierung @ kulturfleckerl.at.

Neben Federico Verteramo (Gitarre, Gesang) und Jorge Costales (Mundharmonika, Gesang) wirken an diesem Blues-Abend in Eßling der Schlagwerker German Pedraza und der Bassist Christian Morana mit. Die Freunde tragen Stücke aus dem aktuellen Album „# Europa Blues Tour“ vor. Dargeboten werden fesselnde Lieder wie „I Got A Rocket In My Pocket“, „Paying Hooky“ und „I‘m A Lover Not A Fighter“. Zudem darf sich das Publikum auf Improvisationen freuen. Fragen über das Konzert der argentinischen Künstler und spätere Kultur-Termine in Eßling beantwortet die Obfrau des Vereines „Kulturfleckerl Eßling“, Angela Hannappi, unter der Telefonnummer 0699/180 646 40. Auskünfte per E-Mail: kultur @ kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Blues-Gruppe „Federico Verteramo Trio“:

https://verteramotrio.com/

Verteramo Trio – Rock.com.ar:

http://rock.com.ar/artistas/24809

Kultur-Verein „Kulturfleckerl Eßling“:

www.kulturfleckerl.at

Veranstaltungen im 22. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

