ARBÖ: Totalsperre auf Südautobahn nach Unfall mit Gefahrenguttransporter!

Schwerer Lkw-Unfall auf der A2 in der Steiermark! Eine stundenlange Sperre in Fahrtrichtung Wien und eine äußerst mühsame Bergeaktion waren die Folge.

Wien (OTS) - Gegen 10:30 Uhr am Freitagvormittag erreichte den ARBÖ Informationsdienst eine Unfallmeldung aus der Steiermark. Auf der Südautobahn (A2) ist in Fahrtrichtung Wien bei Straßenkilometer 181,5 (kurz vor Graz-Flughafen, Anschlussstelle Feldkirchen) ein Lkw umgekippt und liegt quer auf allen Fahrbahnen. Erschwert werden die Bergungungsarbeiten zusätzlich durch die Gefahrengutbeladung des Lkw, welche laut ARBÖ Informationsdienst aber nicht ausgetreten sei. „Lediglich Öl und Treibstoff muss vor Ort gebunden werden, anschließend kann mit der eigentlichen Bergung begonnen werden“, meldet Jürgen Fraberger vom ARBÖ Informationsdienst.

Für die Autofahrer in Richtung Bundeshauptstadt bedeutete dies ungeplante Verzögerungen im Ausmaß von derzeit rund 90 Minuten. „Es staut derzeit bis Unterpremstätten. Die Polizei leitet jetzt die Autofahrer über die Flughafenabfahrt in Richtung Wien ab. Die Zufahrt von Graz in Fahrtrichtung Wien ist derzeit ebenfalls nicht möglich. Kommt man von Klagenfurt, ist ein großräumiges Ausweichen über die Klagenfurter Schnellstraße (S37) und anschließend über die Murtal Schnellstraße (S36) und Semmering Schnellstraße (S6) ratsam. Sollte kein großräumiges Umfahren der Unfallstelle möglich sein, bleibt nur die Packer Straße (B70) und ein geduldiges Durchfahren der Grazer Innenstadt!“, warnt der ARBÖ Verkehrsexperte. Alternativ bietet sich auch die Brucker Schnellstraße (S35) an. Die Dauer der Sperre ist bis dato noch nicht bekannt, wird aber sicherlich bis in den Nachmittag hinein andauern.

