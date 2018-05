Casinos Austria Kulturtalk: Wie digital ist die Musikbranche?

Wien (OTS/SPW) - Der siebente Casinos Austria Kulturtalk widmet sich am kommenden Montag im Vorfeld des 35. Donauinselfests der digitalen Transformation in der Musikbranche. Prominente Expertinnen und Experten diskutieren über Entwicklungen, die keinen Stein auf dem anderen lassen.

Wien (LCG) – Die Musikbranche sieht weltweit Licht am Ende des Tunnels: 2017 war das dritte Erfolgsjahr, in dem die Umsätze erstmals seit 1998 wieder deutlich gewachsen sind – das Niveau der Prä-Internet-Zeit haben sie trotzdem nicht erreicht. Streamingdienste wie Spotify, Apple Music, Tidal und Deezer spielten erstmals mehr als die Hälfte der globalen Umsätze in die Börsen der Labels. 2017 zahlten bereits 176 Millionen Menschen für ein Musik-Streaming-Abo, 57 Prozent mehr als noch im Jahr 2016. Während der Umsatz mit CDs weiter rückläufig ist, erlebt die klassische Vinylplatte ein Revival und konnte ein Umsatzwachstum von satten 22,3 Prozent hinlegen. Auch die Alphabet-Tochter YouTube ist ein heiß diskutiertes Thema in der Musikindustrie: Einerseits geniales Marketing-Tool, andererseits fließt nur weniger als ein Dollar pro User und Jahr in die Kassen der Labels. Trotz aller Kritik bietet die digitale Transformation der Industrie auch ungeahnte Chancen und revolutioniert das User-Verhalten.

Beim siebenten Casinos Austria Kulturtalk diskutieren Expertinnen und Experten im Vorfeld des 35. Donauinselfests über die Vor- und Nachteile der digitalen Transformation und sprechen über Chancen und Risiken für die österreichische Musikszene.

In der Summerstage diskutieren am kommenden Montag mit Moderatorin Dani Linzer (KRONEHIT):

Dietmar Hoscher , Vorstandsdirektor, Casinos Austria

, Vorstandsdirektor, Casinos Austria Birgit Denk , Musikerin

, Musikerin Thomas Rabitsch , Musikproduzent, Komponist und Musiker

, Musikproduzent, Komponist und Musiker Carina Sattelberger , Media Relations Manager, Ink Musix

, Media Relations Manager, Ink Musix Erik Trauner , Mojo Blues Band

, Mojo Blues Band Andy Zahradnik, Moderator, Buch- und Drehbuchautor, Gfk Entertainment

Heimische Musikszene diskutiert über die Chancen der Digitalisierung auf der Summerstage

Auf Einladung von Casinos Austria und Donauinselfest-Projektleiter Thomas Waldner (pro event) haben sich zur lebhaften Diskussion über Digitalisierungstrends im Musikbusiness unter anderem angekündigt: Andi Appel (resonance promotions), ORF-Enterprise-Kommunikationsleiterin Kathrin Feher, Volkshilfe-Österreich-Geschäftsführer Erich Fenninger, Wiener-Stadthalle-Prokuristin Magdalena Hankus, Unternehmer Josef Kamper, Helga Kienast (Rauschfrei Records), Bundeskriminalamt-Sprecher Vincenz Kriegs-Au, IFPI-Austria-Geschäftsführer Franz Medwenitsch, Wien-Holding-Geschäftsführerin Sigrid Oblak, Rechtsexperte Klaus-Peter Schrammel (Kunstkanzlei), Unternehmer Rudi Semrad (mediclass), Produzent Herwig Ursin (Hey-U-Entertainment), Günther Wildner (Wildner Musik) und VGN-CSO Dietmar Zikulnig.

Über das Donauinselfest 2018

Das Wiener Donauinselfest wird von der SPÖ Wien veranstaltet und ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Von 22. bis 24. Juni 2018 wird es ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm bieten. Die BesucherInnen erwarten über 600 Stunden Programm auf elf Bühnen und 18 Themeninseln. Das Donauinselfest ist seit 35 Jahren eine kulturelle Visitenkarte für das pulsierende, weltoffene und zukunftsorientierte Wien.

Starten Sie Ihren digitalen Donauinselfest-Besuch auf http://www.donauinselfest.at, Facebook: https://www.facebook.com/Donauinselfest, Twitter: https://twitter.com/Inselfest, Instagram: https://www.instagram.com/inselfest, YouTube: https://www.youtube.com/user/donauinselfest2010 und Flickr: https://www.flickr.com/photos/donauinselfest. Der perfekte Begleiter vor und während des Festivals ist die praktische Donauinselfest-App, die kostenlos im Google Play Store und Apple iTunes Store verfügbar ist.

Casinos Austria Kulturtalk

Datum: Montag, 7. Mai 2018

Uhrzeit: 17.00 Uhr

Ort: Summerstage

Adresse: 1090 Wien, Rossauer Lände 17

Lageplan: https://goo.gl/maps/BqDfXHvRDgq

Website: http://www.donauinselfest.at

