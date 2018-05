Brigittenau: Buch-Vorstellung „Land der Integren“

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Aktionsradius Wien“ widmet sich im Mai dem spannenden Schwerpunkt „Kolonialismus & Imperialismus. Zur Ausbeutung von Mensch und Natur“. An mehreren Abenden wird die komplexe Thematik behandelt. Am Montag, 7. Mai, fängt um 19.30 Uhr im „Aktionsradius“-Lokal im 20. Bezirk am Gaußplatz 11 die Präsentation der Publikation „Land der Integren. Burkina Fasos Geschichte, Politik und seine ewig fremden Frauen“ an. Günther Lanier ist der Autor des 552 Seiten umfassenden Buches aus dem „Guernica Verlag“ und liest Auszüge aus seinem Werk. Eintritt: Spenden. Auskünfte: Telefon 332 26 94 („Aktionsradius Wien“).

Die Buch-Präsentation wird vom Verein „Aktionsradius Wien“ in Kooperation mit Partnern (Solidarwerkstatt Österreich, Verlag Guernica, Südwind Wien) organisiert. Das Publikum hört an dem Abend wissenswerte Dinge zur Geschichte von Burkina Faso, die durch brutale Unterdrückung und vom Streben der Menschen nach Befreiung geprägt ist. Darüber hinaus schildert der Verfasser die Lage der Frauen in Burkina Faso, die oftmals unter Gewalt zu leiden haben (ISBN:

978-3-9503578-7-5, Preis: 19,50 Euro, exklusive Versandkosten). Buch-Bestellung und Fragen an den Verlag via E-Mail:

office@guernica-verlag.at.

Bei einem Podiumsgespräch am Dienstag, 8. Mai, ab 19.30 Uhr, betrachten die Teilnehmer das Kapitel „Äquatorialguinea – 50 Jahre Unabhängigkeit“. Eine Journalistin, ein Schriftsteller und ein Filmer berichten über ihre Sicht der Dinge. Außerdem gelangt der Film „One Day I Saw 10.000 Elephants“ (spanische Original-Fassung mit englischen Untertiteln) zur Aufführung. Spenden der Besucherinnen und Besucher werden erbeten. Infos dazu per E-Mail:

office@aktionsradius.at.

