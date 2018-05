Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 7. - 13. Mai 2018

Wien (OTS) - Montag, 7. Mai

11.20 Uhr: Gespräch mit dem Premierminister der Slowakischen Republik, Peter Pellegrini (Präsidentschaftskanzlei)

13.00 Uhr: Empfang für die Vereinigung University Hospital Alliance Europe/UHAE (Präsidentschaftskanzlei)

14.00 Uhr: Abschiedsbesuch des Präsidenten der Bundesarbeitskammer a.D., Rudolf Kaske sowie Antrittsbesuch der neu gewählten Präsidentin der Bundesarbeitskammer, Renate Anderl (Präsidentschaftskanzlei)

Dienstag, 8. Mai

10.00 Uhr: Teilnahme an der Veranstaltung zum Gedenken an die Befreiung vom Nationalsozialismus und an die Beendigung des Zweiten Weltkrieges in Europa (Bundeskanzleramt)

13.30 Uhr: Gespräch mit dem Klubobmann der Liste Pilz, Dr. Peter Kolba (Präsidentschaftskanzlei)

15.30 Uhr: Empfang von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und Frau Mag.a Doris Schmidauer für das Österreichische Paralympische Team/Rede (Präsidentschaftskanzlei)

Mittwoch, 9. Mai

Europatag mit Schülerinnen und Schülern aus allen 28 EU-Mitgliedsstaaten in der Präsidentschaftskanzlei

10.30 Uhr: Photo-Point mit Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und Schülerinnen und Schülern aus den 28 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (Präsidentschaftskanzlei)

anschl.:Diskussion mit den Schülerinnen und Schülern/Rede (Präsidentschaftskanzlei)

12.00 Uhr: Gespräch mit dem Vorsitzenden von Neos, Mag. Dr. Matthias Strolz (Präsidentschaftskanzlei)

