Karriere bei der DONAU - Prokura für Mario Dienstl

Die DONAU Versicherung verleiht Mario Dienstl, dem Leiter der Schadenabteilung im Bereich Nicht-Leben, per 1. Mai 2018 die Prokura.

Wien (OTS) - "Mario Dienstl ist mit seinem Team für einen wesentlichen Teil unseres Kundenservice verantwortlich. Im Schadenservice löst die DONAU ihr Versprechen als Versicherer punktgenau ein“, erläutert Vorstandsdirektor Reinhard Gojer. „Darüber hinaus arbeitet er für die DONAU federführend am Thema Digitalisierung und bei unserem Zukunftsprogramm Fit for Future mit.“

Mario Dienstl, Jahrgang 1981, studierte Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien und arbeitete bereits als Werkstudent bei der DONAU Versicherung. Ab 2006 war er im Bereich Schadencontrolling tätig, darauf folgten mehrere Jahre im Controlling der Versicherungstechnik, das er von 2010 – 2013 leitete. Seit 2013 ist Dienstl Leiter der Schadenabteilung. Internationale Erfahrung sammelte er bei der Mitarbeit in einem Effizienzprogramm der Vienna Insurance Group in Kroatien. Mit seiner Expertise ist er in den konzerninternen Zukunftsprogrammen MOVE und Fit for Future für die DONAU federführend aktiv.

Rückfragen & Kontakt:

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group

Alexander Jedlicka

43 (0) 50 330 - 73014

a.jedlicka @ donauversicherung.at



Gabriele H. Schüttbacher

43 (0) 50 330 - 72039

g.schuettbacher @ donauversicherung.at



www.donauversicherung.at