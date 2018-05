FP-Seidl: Alkoholverbot am Praterstern zeigt bereits Wirkung

Ergebnis bestätigt freiheitliche Forderung – Ausweitung des Verbots im Bedarfsfall denkbar

Wien (OTS) - Bereits eine Woche nach Umsetzung des Alkoholverbots am Praterstern ist ein positiver Effekt zu erkennen. „Jahrelang haben wir Freiheitlichen darauf hingewiesen, dass die dort ansässige gewaltbereite Alkohol-Szene verschwinden muss. Nun ist die Stadt dieser Forderung endlich nachgekommen und eine Woche später kann man bereits erkennen, dass wir mit unserer Hartnäckigkeit Recht hatten“, freut sich der Bezirksobmann der FPÖ-Leopoldstadt, LAbg Wolfgang Seidl.

Pendler, die täglich diesen Hotspot passieren können nun endlich aufatmen und in Ruhe auf Straßenbahn oder Bus warten, ohne Angst haben zu müssen in eine Rauferei zu gelangen, angeschnorrt oder beschimpft zu werden. „Erst heute Morgen hat mir eine Dame - die in der Nähe wohnt und berufsbedingt täglich am Praterstern verkehrt - gedankt, dass wir Freiheitlichen nie von unserer Forderung nach einem Alkoholverbot abgelassen haben“, so Seidl.

Besonderer Dank gilt jenen Polizisten, die jahrelang am Praterstern stationiert waren. „Es war keine leichte Aufgabe, täglich in Mitten dieser gewaltbereiten Szene Einsatz zu tun und sich den damit einhergehenden Gefahren auszusetzen“, erinnert der Freiheitliche. Sollte sich die Alkohol-Szene nun allerdings auf der nahegelegenen Kaiserwiese breit machen, so muss das Verbot logischerweise ausgeweitet werden. „Es kann nicht sein, dass unsere Grünflächen von ,Alkleichenʼ devastiert und als Lagerplatz missbraucht werden“, schließt Seidl. (Schluss) akra

