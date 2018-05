Wien-Simmering: Indoor-Hanfaufzucht mit 39 Cannabispflanzen sichergestellt

Wien (OTS) - Am 03. Mai 2018 gegen 18:30 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei, weil er in einer Wohnung eine Hanfplantage vermutete. Beamte der Polizeiinspektion Kaiserebersdorfer Straße fanden daraufhin in der Wohnung in der Meidlgasse eine professionelle Indoor-Hanfaufzucht mit insgesamt 39 Cannabis-Pflanzen vor. Die „Grow-Boxen“ waren mit Ventilatoren und Leuchtstrahlern ausgestattet. Beamten des Landeskriminalamts (Außenstelle Süd) stellten die Pflanzen sowie eine geringe Menge bereits geerntetes Marihuana sicher. Der 41-jährige Tatverdächtige behauptete bei seiner Einvernahme, das Suchtgift nur für den Eigenkonsum zu verwenden. Er wurde auf freiem Fuß nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.

