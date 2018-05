Wien-Penzing: 38-jähriger mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Wien (OTS) - Am 03. Mai 2018 gegen 04:30 Uhr konnten Polizisten der Polizeiinspektion Linzer Straße einen 38-jährigen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat festnehmen. Der Tatverdächtige war in eine Pizzeria in der Linzer Straße eingebrochen, ein Zeuge hatte die Polizei verständigt. Der 38-Jährige befindet sich in Haft.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Harald SÖRÖS

+43 1 31310 72115

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at