AVISO – 7. Mai, 10.00 Uhr: Pressegespräch mit SPÖ-Abgeordneter Bayr zur „Mutternacht“

Diesjähriges Thema: „Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Österreich und weltweit“ - Internationaler Tag der Hebammen ist am 5. Mai

Wien (OTS/SK) - „Jährlich sterben etwa 300.000 Frauen und Mädchen bei Komplikationen während der Schwangerschaft und Geburt. Mangelnder Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen, wie die Unterstützung einer professionellen Hebamme, zählt zu den häufigsten Gründen, warum Frauen und Mädchen rund um eine Geburt sterben“, betont Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, anlässlich des Internationalen Tages der Hebammen am 5. Mai. Gemeinsam mit NGOs macht die Nationalratsabgeordnete über die Plattform Mutternacht auf die Schattenseiten von ungeplanter Schwangerschaft aufmerksam: „Die Mutternacht beleuchtet jedes Jahr einen anderen Aspekt der Müttersterblichkeit. Heuer thematisieren wir die Folgen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Diese reichen von häuslicher Gewalt über Zwangsheirat bis zu Vergewaltigungen als Kriegswaffe“, schildert Bayr. ****

Im Pressegespräch am Montag, 7. Mai um 10 Uhr in der „VinziRast – mittendrin“ werden die Auswirkungen sowie konkrete Lösungsansätze zur Reduzierung von Gewalt an Frauen und Mädchen thematisiert.

Am Podium:

• Petra Bayr, Initiatorin der Plattform „Mutternacht“, SPÖ-Nationalratsabgeordnete

• Andrea Brem, Geschäftsführerin Frauenhäuser Wien

• Jennifer Bose, Nothilfe-Mitarbeiterin CARE

• Aleksandra Kolodziejczyk, Projektreferentin Brot für die Welt

Wann: Montag, 7. Mai 2018, 10.00 Uhr

Wo: VinziRast – mittendrin, Dachatelier, Lackierergasse 10,

1090 Wien

Gratis-Kinoabend zur "Mutternacht": "Ixcanul - Träume am Fuße des Vulkans" (u.a. „Silberner Bär“, OmdU) im Topkino, 1060 Wien, am 7. Mai um 18 Uhr.

Weitere Infos: www.mutternacht.at

Die Vertreter und Vertreterinnen der Medien sind herzlichst eingeladen. (Schluss)

