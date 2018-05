Mahrer/Trittner: Für ein sicheres Brunnenviertel

Bekenntnis zu Ordnung im öffentlichen Raum von Stadt Wien dringend notwendig

Wien (OTS) - Nach dem ersten Erfolg am Praterstern setzt der Sicherheitssprecher der Wiener Volkspartei im Nationalrat Karl Mahrer die Sicherheitsoffensive „Für ein Sicheres Wien“ am Brunnenmarkt fort. Mahrer veranstaltete gemeinsam mit ÖVP Ottakring Bezirksparteiobmann Stefan Trittner einen Sicherheitsabend unter dem Titel „Gegen Drogenhandel im Brunnenviertel“ in Wien Ottakring. Rund 50 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Geschäftsleute nahmen teil, um die Lage am Brunnenmarkt zu diskutieren.

„Als ehemaliger Polizist kenne ich die Herausforderungen, die es rund um den Brunnenmarkt gibt. Bei einem Lokalaugenschein vor einigen Tagen hat sich die Lage bestätigt. Geschäftsleute spüren die Folgen der jahrelangen Drogenproblematik, die von Umsatzeinbußen bis hin zu Geschäftsschließungen führen “, so Karl Mahrer zur aktuellen Lage am Brunnenmarkt.

„Bewohner berichten von blutigen Spritzen, verschmutzten Hauseingängen und ungeniertem Drogenhandel auf offener Straße. Geschäftsleute klagen über sinkende Frequenz am Markt und weniger Umsatz. Als Hauptgrund genannt wurden auch hier der Drogenhandel im gesamten Viertel sowie insbesondere das sinkende Sicherheitsgefühl rund um die U6 Josefstädterstraße. Während die Polizei großartige Arbeit leistet, muss jetzt endlich die Stadt Wien für die Bewohner und Geschäftsleute eine Offensive starten. Dabei sollte unter anderem die Beratung und Betreuung suchtkranker Menschen effizienter gestaltet werden, um die Probleme auf der Straße zu lösen. Es braucht diese Maßnahmen jetzt sofort. Das Grätzl muss wieder ein attraktiver Einkaufsbereich werden und Bewohnerinnen und Bewohner sollen sich wieder sicher fühlen“, so Stefan Trittner.

Karl Mahrer und Stefan Trittner ziehen eine positive Bilanz über die Veranstaltung: „Wir fordern aufgrund der Anregungen ein umfassendes Sicherheitskonzept für das Brunnenviertel, die U6 Station Josefstädter Straße und die dazwischenliegenden Straßenzüge. Oberstes Ziel der Stadt muss es sein, dass Ordnung und Sicherheit im Brunnenviertel wieder hergestellt werden. Dabei muss u.a. die Gestaltung der Parkanlagen und der Straßenzüge rund ums Brunnenviertel sowie die derzeitige Nutzungsform U6-Station Josefstädter Straße samt der WC Anlagen unter Beachtung des Sicherheitsgefühls überprüft werden. Wir fordern die Stadt Wien auf, nicht mehr zu beschwichtigen, sondern sich endlich zu Ordnung im öffentlichen Raum zu bekennen und die entsprechenden Maßnahmen konsequent umzusetzen!“, so Karl Mahrer und Stefan Trittner abschließend.





