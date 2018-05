Dietmar Ecker gründet mit Tochter Julia "Eckers"

Kommunikationsexperte Dietmar Ecker und Tochter Julia Ecker heben „Eckers – Kommunikation über Generationen“ aus der Taufe

Wien (OTS) - „Junge Dynamik, zielstrebiges Arbeiten, Aufgeschlossenheit in Kombination mit langjähriger Erfahrung und einem großen Netzwerk, das empfinden wir als ideale Voraussetzungen, das breite Spektrum von Ansprüchen an eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit erfüllen zu können. Daher war es für uns naheliegend, als „Eckers“ mit vereinten Kräften zu agieren und unsere Ressourcen zu bündeln,“ so Dietmar und Julia Ecker.

Dietmar Ecker, der vor knapp drei Jahren seine 1994 gegründete und größte führende eigentümergeführte PR-Agentur „Ecker & Partner“ Österreichs verkauft hat, freut sich über das neue Familienprojekt: „Die Zusammenarbeit mit meiner Tochter bringt mir jeden Tag neues Wissen über eine Generation, die im digitalen Zeitalter aufgewachsen ist und unglaublich gut vernetzt ist. Das ist unabdingbar, wenn es darum geht, moderne Kommunikationskanäle effizient und erfolgreich zu nutzen. Besondere Freude macht es mir, ein derart spannendes Unternehmen innerhalb der Familie mitverantworten zu dürfen “

„Wir beide kommunizieren mit Leidenschaft und haben uns immer hervorragend ergänzt. Die Chance, dass ein Experte wie mein Vater Dietmar Ecker bereit ist, bei einem Neustart dabei zu sein und mich mit seinem Know-How zu unterstützen sehe ich als großes Glück an. Unsere Zusammenarbeit ist ein laufender Dialog und Wissensaustausch jenseits aller „old school – new school“ Clichées und eine unendliche Bereicherung für meinen Beruf und vor allem für unsere Kunden.“

Eckers bietet alle klassischen PR-Leistungen an, darüber hinaus aber auch Eventbetreuung und Netzwerkbildung. Ihren Sitz hat sie im 6. Bezirk in Wien.



