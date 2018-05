Muttertag 2018 in den Unternehmen der Wien Holding

Wien (OTS/RK) - Die Unternehmen der Wien Holding bieten in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm, um Mütter am Muttertag zu überraschen und gebührend zu feiern: Im Jüdischen Museum Wien stehen bei einer exklusiven Ausstellungs-Führung ausschließlich Frauen im Zentrum, die Teil der Geschichte und Gegenwart unserer Stadt geworden sind. Das Haus der Musik und das Kunst Haus Wien bieten spezielle Ermäßigungen am Muttertag. Die DDSG Blue Danube überzeugt mit einem Frühlings-Traumschiff und einem Admiralsbrunch am Muttertag. Die Therme Wien bietet Entspannung pur mit zehn Prozent Rabatt auf die Detox Spezialmassage und die Wiener Stadthalle sorgt mit einem Muttertagsgewinnspiel für Begeisterung.

Jüdisches Museum Wien: Exklusive Führung am Muttertag

Sonntag, 13. Mai 2018 um 15:00 Uhr im Museum Dorotheergasse Anlässlich des Muttertags lädt das Jüdische Museum Wien Mütter und ihre Familien zu einer ganz besonderen Führung ein: Auf dem Weg durch die Dauerausstellung „Unsere Stadt! Jüdisches Wien bis heute“ treffen BesucherInnen an diesem Tag ausschließlich Frauen - bekannte und unbekannte, junge und ältere, berühmte und besondere Persönlichkeiten, die Teil der Geschichte und Gegenwart unserer Stadt geworden sind. Welche Aufgaben Frauen in der religiösen Praxis haben und wie sich Feministisches äußern kann, erleben Interessierte im Schaudepot des Museums. Objekte aus verschiedenen Zeiten und Orten erzählen Geschichte(n) und machen eine Reise durch Wien und die Welt möglich.

Eintritt und Führung sind für Mütter kostenlos, für alle anderen BesucherInnen ist die Teilnahme an der Führung nur mit einem gültigen Museumsticket möglich. Mütter erhalten im Café Eskeles zu jeder Konsumation einen Kaffee gratis dazu! Um Anmeldung wird gebeten:

Tel.: +43 1 535 04 31-130 oder E-Mail: tours @ jmw.at.

Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien, www.jmw.at

Haus der Musik – Muttertagsaktion: Familienticket zum halben Preis Wie wäre es am Muttertag mit einem Ausflug in die Welt der Klänge? Denn im Haus der Musik wartet am Muttertag ein ganz besonderes Angebot auf alle Mütter mit ihren Familien: Am Sonntag, den 13. Mai 2018, gibt es das Familienticket (max. 2 Erwachsene und 3 Kinder unter 12 Jahren) zum halben Preis! Statt um EUR 29 kostet der Familieneintritt damit nur EUR 14,50.

Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien, www.hdm.at

Kunst Haus Wien – Muttertagsaktion: Reduzierter Eintritt für „Elina Brotherus“

Für alle, die ihren Müttern, Großmüttern, Tanten, Großtanten, Stiefmüttern, Schwiegermüttern, „Tiermüttern“ etc. am Muttertag etwas Besonderes bieten möchten, hat das Kunst Haus Wien am Sonntag, den 13. Mai 2018, eine ganz besondere Aktion parat: Für die aktuelle Fotoausstellung „It’s Not Me, It’s a Photograph“ von Elina Brotherus bietet das Museum exklusiv an diesem Tag ein reduziertes Ticket um EUR 7 statt EUR 9 an. Im Café des Kunst Haus Wien erhalten AktionsticketbesitzerInnen ein Gläschen Prosecco zum Anstoßen gratis dazu und können bei dieser Gelegenheit auch den sonnigen Gastgarten mit der neuen Installation „Ponte Est“ von Rainer Prohaska, die auch als Aussichtsplattform zum Donaukanal dient, besuchen.

Kunst Haus Wien, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien, www.kunsthauswien.com

DDSG Blue Danube: Frühlings-Traumschiff und Admiralsbrunch am Muttertag

Die DDSG Blue Danube hat anlässlich des Muttertags gleich zwei Schifffahrten am Programm, mit denen Mütter am Muttertags-Wochenende verwöhnt werden können:

„Frühlings-Traumschiff zum Muttertag"

Samstag, 12. Mai 2018, 19:00 Uhr

Bereits am Vorabend des Muttertags legt die DDSG Blue Danube zu einer frühlingshaften Schifffahrt mit Schlemmerbuffet und einem schillernden Feuerwerk ab. Die MS Admiral Tegetthoff bietet den perfekten Rahmen für eine Muttertagsfahrt auf der Donau. Für die Livemusik sorgen die ausdrucksstarken „MisSiss“.

Abfahrt von Wien Reichsbrücke (Handelskai 265, 1020 Wien) am Samstag, den 12. Mai 2018 um 19:00 Uhr, voraussichtliche Rückkehr um 22:30 Uhr; Schiff: MS Admiral Tegetthoff;

Preis: Erwachsene EUR 49, Kinder EUR 24,50.

„Admiralsbrunch am Muttertag"

Sonntag, 13.05.2018, 10:30 Uhr

Die DDSG Blue Danube bietet am Muttertag einen entspannten Start in den Tag mit einem köstlichen Brunchbuffet an Bord des Flaggschiffs „Admiral Tegetthoff“. Begleitet von entspannten Pianoklängen zieht dabei die Skyline von Wien an den Gästen vorbei.

Abfahrt von Wien Reichsbrücke (Handelskai 265, 1020 Wien) am Sonntag, den 13. Mai 2018 um 10:30 Uhr, voraussichtliche Rückkehr um 13:30 Uhr; Schiff: MS Admiral Tegetthoff;

Preis: Erwachsene EUR 46, Kinder EUR 23.

Informationen zu weiteren Themenfahrten sowie Karten erhältlich unter 01 588 80, im DDSG-Onlineshop unter https://shop.ddsg-blue-danube.at per E-Mail unter info @ ddsg-blue-danube.at oder persönlich in allen DDSG-Verkaufsstellen.

Therme Wien: Angebote rund um den Muttertag laden zum Entspannen ein

Die Therme Wien bietet rund um den Muttertag besondere Angebote, die Mütter, Familien und Thermenfans gleichermaßen verwöhnen. Am Montag, den 7. Mai, können Kinder im Thermenrestaurant von 12:00 bis 17:00 Uhr Muttertagsherzen verzieren (Unkostenbeitrag EUR 2, inkl. Himbeersaft). Von Freitag, den 11. Mai, bis Sonntag, den 13. Mai, gibt es 10 Prozent Rabatt auf die Detox Spezialmassage bzw. 10 Prozent Rabatt beim Kauf von Treatment-Gutscheinen als Geschenk. Das Thermenrestaurant bietet anlässlich des Muttertags selbstgemachte Erdbeerherzen aus Biskuit, Topfenoberscreme und frischen Erdbeeren zum Kauf an. Natürlich ist auch der Relax! Tagesurlaub ein ideales Geschenk für den Muttertag. Dieser ist zum Preis von EUR 78 pro Person erhältlich. Auf alle Mütter, die den Relax! Tagesurlaub bereits am Muttertag genießen, wartet außerdem ein besonderes Überraschungsgeschenk!

Therme Wien, Kurbadstraße 14, 1100 Wien, www.thermewien.at

Wiener Stadthalle: Muttertagsgewinnspiel für „Semino Rossi“ und „Falco“

Die Wiener Stadthalle veranstaltet anlässlich des Muttertags ein ganz besonderes Gewinnspiel: Auf der Facebook-Seite der Wiener Stadthalle werden jeweils 1 x 2 Tickets für die Konzerte von „Semino Rossi“ und „Falco – Das Musical“ am 13. Mai verlost. Bis Montag, den 07. Mai mitmachen unter: https://www.facebook.com/WienerStadthalle/

Wiener Stadthalle, Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien, www.stadthalle.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Elisabeth Bauer

Wien Holding Marketing

Tel.: +43 1 408 25 69 – 47

E-Mail: e.bauer @ wienholding.at

www.wienholding.at