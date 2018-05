MOL Gruppe startet mit einem starken ersten Quartal ins Geschäftsjahr 2018

MOL Gruppe erwirtschaftet CCS EBITDA von USD 625 Millionen, ein Zuwachs von 2 Prozent im Jahresvergleich

Starkes Ergebniswachstum bei Upstream und Consumer Services (Retail)

Geringere Margen bei Raffinerien und Petrochemicals trüben Ergebnis von Downstream

Nettogewinn von USD 238 Millionen



Die MOL Gruppe hat heute ihr Finanzergebnis für das erste Quartal 2018 bekanntgegeben, in dem das bereinigte CSS EBITDA um 2 % gestiegen ist und USD 625 Millionen erreichte. Damit ist das Unternehmen auf gutem Weg, das EBITDA-Jahresziel von USD 2,2 Milliarden zu erreichen.

Der Geschäftsbereich Upstream verzeichnete dank steigender Ölpreise, höherer Produktion und geringerer Kosten einen EBITDA-Zuwachs von 31 % im Jahresvergleich auf USD 287 Millionen. Die Tagesproduktion lag im Schnitt bei rund 110.000 boed (Barrels Öläquivalent pro Tag). Dies ist auf die Inbetriebnahme des in der Nordsee gelegenen Ölförderungsgebiets Catcher und die Normalisierung bei den anderen Förderfeldern in Großbritannien zurückzuführen.

Im Bereich Downstream hingegen fiel das bereinigte CSS EBITDA wegen der gesunkenen Margen im Raffinerie- und Petrochemiegeschäft, die wiederum durch den höheren Ölpreis und Instandhaltungsarbeiten in den Raffinerien beeinträchtigt wurden, nach dem Rekordwert des Vorjahres um 33 % auf USD 218 Millionen.

Das Geschäftssegment Consumer Services (Retail) erwirtschaftete erneut das beste Q1 mit einem EBITDA von USD 81 Millionen, einem Zuwachs von 48 % im Jahresvergleich mit starken Beiträgen sowohl aus dem Fuel als auch aus dem Non Fuel-Bereich. Der Kraftstoffkonsum im zentraleuropäischen Raum stieg im Jahresvergleich um rund 3 %, was auf die Ergebnisse unterstützend wirkte.

Das Gas-Midstreamsegment erwirtschaftete dank höherer Transitvolumina und geringerer Kosten ein EBITDA von USD 85 Millionen im ersten Quartal 2018, was einem Zuwachs von 21 % im Vergleich zur Vorjahresperiode entspricht.

Zsolt Hernádi, CEO-Chairman der MOL Gruppe, kommentierte das Ergebnis: „Ausgehend von einem bereits hohen Niveau, haben wir es geschafft, unser EBITDA weiter zu steigern, was als deutlicher Beleg für unser belastbares und integriertes Geschäftsmodell zu sehen ist, aber auch als Fundament für ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr und als fortgesetzte Arbeit unserer strategischen Transformation. Während der Ölpreis anstieg und die regionale Nachfrage robust war, kamen die Margen der Raffinerien und der Petrochemie hingegen unter Druck – der beeindruckende Ergebniszuwachs von Upstream und den Consumer Services hat die niedrigeren Zahlen von Downstream allerdings mehr als kompensiert.“

Über die MOL Gruppe

Die MOL Gruppe ist ein integriertes, international tätiges Öl- und Gasunternehmen mit Stammsitz in Budapest, Ungarn. Die Gruppe ist in mehr als 30 Ländern mit einer dynamischen internationalen Belegschaft von 25.000 Mitarbeitern und einer mehr als hundertjährigen Erfolgsbilanz im Energiebereich tätig. Die Explorations- und Produktionsaktivitäten der MOL Gruppe werden durch die Erfahrung von über 80 Jahren im Bereich Kohlenwasserstoff unterstützt. Derzeit wird in acht Ländern produziert, in dreizehn Ländern gibt es Explorationsgebiete. Die MOL Gruppe betreibt vier Raffinerien und zwei petrochemische Anlagen in einer integrierten Lieferkette in Ungarn, der Slowakei und Kroatien und besitzt ein Netzwerk von 2.000 Tankstellen in insgesamt zehn Ländern Zentral- und Südosteuropas.

