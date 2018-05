NEOS Wien/Favoriten: So langsam arbeitet die rot-grüne Stadtregierung

19 Wochen Wartezeit und kein Engagement für die Zukunft des Verteilerkreises

Wien (OTS) - „Im Büro von Vizebürgermeisterin und Planungsstadträtin Maria Vassilakou scheint Chaos zu herrschen. Ganze 19 Wochen ließ man die Bezirksvertretung und die Bürgerinnen und Bürger Favoritens auf eine schriftliche Stellungnahme warten. Nun ist sie eingetroffen, laut Stadtverfassung 11 Wochen zu spät. Das ist absolut respektlos und gerade von den Grünen hätte man erwartet, dass sie die Instrumente für konstruktive Politik ernst nehmen“, so Christoph Wiederkehr, Verwaltungssprecher von NEOS Wien.

Der Verteilerkreis in Favoriten ist noch immer eine unansehnliche Baustelle, obwohl die U1 schon längst in Betrieb ist und er sich als eine wichtige tägliche Drehscheibe für tausende Menschen präsentiert. Seit die unausgegorenen Bebauungsabsichten für das Areal wieder verräumt wurden, gibt es keinerlei Pläne für eine sinnvolle Zwischennutzung oder gar ein Zukunftskonzept. NEOS Favoriten hat deshalb im Vorjahr einen Antrag für ein Konzept für die Zwischennutzung des Verteilerkreises eingebracht. „Monatelang mussten wir warten, damit uns Stadträtin Vassilakou bekannt gibt, dass sie für die Planung nicht zuständig sei. Sichtlich gibt es von ihrer Seite auch keinerlei Anstrengungen mit der Grundstückseigentümerin, der ASFINAG, Gespräche dazu zu führen. Wir setzen uns für eine bezirksinterne Fraktionen übergreifende Arbeitsgruppe ein, die einen Planungsvorschlag an die ASFINAG vorbereiten soll“, erklärt NEOS Favoriten Klubobfrau Christine Hahn. „Für uns ist wichtig, dass die Interessen der Bürgerinnen und Bürger, die schon bei der Bürger_innenversammlung am 22.1.2018 gesammelt wurden, Berücksichtigung finden. Fest steht, dass für den Bezirk nicht die gewinnmaximierende Verwendung der Fläche im Vordergrund steht, sondern eine Lösung, die der Bevölkerung Favoritens entgegenkommt“, so Christine Hahn abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Presse

+43 664 849 15 42

Elisabeth.Pichler @ neos.eu