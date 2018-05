Höhere Wertschöpfung durch gekonnte Finanzplanung

Unternehmer-Seminar: Prodinger-Experten geben Tipps

Gute Finanzplanung ermöglicht es Unternehmen, Projekte möglichst umfassend zu betrachten und ganzheitlich entscheiden zu können. Unsere neuen Tools zur Finanzplanung helfen dabei entscheidend, Erträge, den Cash-flow und Bilanzpositionen gut im Auge zu behalten Mag. Roland Pfeffer

Wien (OTS) - Gute Finanzplanung ermöglicht es, Hotelbetriebe und Projekte umfassend zu betrachten und ganzheitlich entscheiden zu können. Die „Prodinger Tools“ sind dabei eine wesentliche Entscheidungshilfe, um Unternehmen dauerhaft, mit wenig Aufwand und mehr Zufriedenheit auf Erfolgskurs zu halten. Alles Wissenswerte zu diesem Thema wird bei einem Unternehmer-Seminar am Donnerstag, 17. Mai 2018, um 17:00 Uhr in Zell am See vorgestellt.



Im Einzelnen geht es um folgende Fragen:

Wie profitiert ein Unternehmen von Wachstum und wie wirken sich Investitionen auf die Finanzplanung aus?

Was sind die Aufgaben und Elemente einer fundierten Planung?

Wie erstellt man eine effektive Zielplanung für ein besseres Banken-Rating?

Welche Bedeutung hat die Marke eines Betriebes für den Unternehmenswert?



Nur mit einer richtigen Finanzplanung behält ein Unternehmen die Übersicht darüber, ob es über das Jahr gerechnet mit unterschiedlichen Erlösen all seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann. Ist das nicht der Fall, wird die Liquidität eingeschränkt. Deshalb rückt die Finanzplanung mit ins Zentrum jeder unternehmerischen Tätigkeit.

Neben der kurzfristigen Liquiditätsplanung geht es langfristig auch darum, den Kapitalbedarf zu ermitteln, der für Investitionspläne, Wachstum und mögliche Entwicklungsprojekte notwendig ist. Die zur Meisterung dieser Aufgaben hilfreiche „Prodinger Finanzplanung“ bildet Erträge, Cash-flow und Bilanzpositionen automatisiert ab, erklärt Roland Pfeffer von der Prodinger Steuerberatung in Hinblick auf das angekündigte Unternehmer-Seminar.

Bei diesem werden, so Pfeffer weiter, gut verständliche und praxisorientierte Anleitungen zur finanziellen Unternehmenssteuerung vermittelt, verbunden mit Hinweisen, Tipps und Best-Practice Beispielen. „Gute Finanzplanung ermöglicht es Unternehmen, Projekte möglichst umfassend zu betrachten und ganzheitlich entscheiden zu können. Unsere neuen Tools zur Finanzplanung helfen dabei entscheidend, Erträge, den Cash-flow und Bilanzpositionen gut im Auge zu behalten“ , fasst Pfeffer zusammen.



Details und Anmeldung zur Veranstaltung Hier nachzulesen

