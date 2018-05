Natur-Doku von Kurt Mündl abermals international ausgezeichnet!

„Im Reich von Kreuzotter & Co" von Kurt Mündl gewinnt in ABBEVILLE Cedex, Frankreich, beim Festival de l'Oiseau et de la Nature den „Special Jury Prize”!

St. Pölten (OTS) - Natur-Doku aus Österreich – abermals international ausgezeichnet!

Mit großer Freude dürfen wir bekanntgeben, dass die ORF-UNIVERSUM Produktion

„Im Reich von Kreuzotter & Co - The secret life of snakes“

von Produzent, Regisseur und Kameramann Kurt Mündl, in ABBEVILLE Cedex, Frankreich, beim Festival de l'Oiseau et de la Nature den „Special Jury Prize” erhalten hat!

Es ist dies bereits die 4. Internationale Auszeichnung für diesen „Kurt Mündl-Film“.

Die einzigartige Doku war eine Co-Produktion von Power of Earth Productions und ORF-UNIVERSUM, mit Unterstützung von Land Niederösterreich, Kunst und Kultur NÖ, Natur im Garten, Land Kärnten/Kultur, Carinthia Filmcommission.

Für Kurt Mündl ist es der 78. internationale Award in seiner Karriere.

Der Niederösterreicher gilt als weltweit meist ausgezeichneter europäischer Dokumentarist.

