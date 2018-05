Europäisches Parlament unterstützt weltweites Verbot von Tierversuchen zu kosmetischen Zwecken

Cruelty Free International und The Body Shop feiern bedeutenden Schritt im Kampf gegen Tierversuche

Düsseldorf (ots) - Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments verabschiedeten heute eine Resolution für ein weltweites Verbot von Tierversuchen zu kosmetischen Zwecken. Die Resolution, die von einer deutlichen Mehrheit von 620 Abgeordneten befürwortet wurde und von The Body Shop und Cruelty Free International unterstützt wird, soll Verantwortlichen und Mitgliedsstaaten der Europäischen Kommission und des Europäischen Rates den Rücken stärken, sich bei den Vereinten Nationen für ein weltweites Verbot von Tierversuchen zu kosmetischen Zwecken einzusetzen.

Die Resolution folgt auf den 5. Jahrestag des bahnbrechenden EU-Verbotes, neue kosmetische Produkte und Inhaltsstoffe in Europa zu vertreiben, die außerhalb der EU an Tieren getestet wurden. Diesem mutigen und progressiven Schritt gingen frühere europaweite Verbote voraus, die 2003 das Testen kosmetischer Produkte an Tieren und 2009 das Testen von Inhaltsstoffen im Tierversuch untersagten. Seitdem wurden hierdurch weltweit Gesetzgebungen beeinflusst und es folgten Verbote in weiteren Ländern wie Südkorea, Neuseeland und Indien.

Obwohl bewährte und wissenschaftlich genauere alternative Testmethoden zur Verfügung stehen, die erwiesenermaßen schneller und häufig günstiger sind, gibt es in 80 Prozent der Länder weltweit immer noch keine gesetzlichen Regelungen, die Tierversuche zu kosmetischen Zwecken für Produkte und Inhaltsstoffe verbieten.

Jessie Macneil-Brown, Head of Global Campaigns, The Body Shop: "The Body Shop setzt sich mit aller Kraft dafür ein, endgültig ein weltweites Verbot von Tierversuchen zu kosmetischen Zwecken durchzusetzen. Für unsere Kundinnen und Kunden auf der ganzen Welt ist tierfreundliche Kosmetik ein sehr wichtiges Thema. So konnten wir in nur 10 Monaten mehr als 5,7 Millionen Unterschriften für unsere Forever Against Animal Testing Kampagne sammeln. Das EU-Verbot hat gezeigt, dass es möglich ist, einen erfolgreichen Kosmetikmarkt ohne Tierversuche zu gestalten. Die heutige positive Abstimmung bringt uns einem internationalen Abkommen einen großen Schritt näher."

Michelle Thew, CEO von Cruelty Free International: "Trotz der Verfügbarkeit alternativer Testmethoden und für den Menschen unbedenklicher Inhaltsstoffe gibt es in 80 Prozent der Länder weltweit immer noch keine gesetzlichen Regelungen für Tierversuche zu kosmetischen Zwecken. Unseren Schätzungen zufolge leiden pro Jahr immer noch mehr als eine halbe Million Tiere - Kaninchen, Mäuse, Ratten, Meerschweinchen und Hamster - für grausame und unnötige Tierversuche. Fünf Jahre nach dem EU-Verbot ist es an der Zeit, einen Schritt weiterzugehen. Die Führungsrolle, die die Abgeordneten mit der Verabschiedung dieser Resolution übernommen haben, verdient große Anerkennung. Jetzt ist es an der Zeit zusammenzuarbeiten, um Tierversuchen zu kosmetischen Zwecken und dem Leid von Tieren weltweit ein Ende zu setzen."

2017 haben Cruelty Free International und The Body Shop eine gemeinsame Kampagne für ein weltweites Verbot von Tierversuchen für kosmetische Produkte und Inhaltsstoffe begonnen.

Yvonne Rostock, General Manager The Body Shop Germany / Austria: "Den Konsumenten ist es sehr wichtig, dass Kosmetikprodukte tierfreundlich sind - nicht nur hier in der EU, sondern überall auf der Welt. Wir sehen eine große Begeisterung und ein großes Engagement für unsere globale Kampagne. Wir alle wissen, wie wichtig jede Stimme ist - und es werden täglich mehr!"

Mit mehr als 5,7 Millionen Unterschriften wurden mit dieser Kampagne bereits mehr als die Hälfte der angestrebten 8 Millionen Unterschriften erreicht. Damit ist dies schon jetzt die größte Petition, die jemals gegen Tierversuche zu kosmetischen Zwecken gestartet wurde. The Body Shop und Cruelty Free International werden die Petition an die Vereinten Nationen übergeben, um den Erlass einer internationalen Konvention des Verbots von Tierversuchen zu kosmetischen Zwecken zu erwirken.

Die Petition kann online unter www.foreveragainstanimaltesting.com oder in jedem The Body Shop Geschäft weltweit unterschrieben werden. Unterstützer werden aufgefordert, den Hashtag der Kampagne #ForeverAgainstAnimalTesting in den sozialen Medien zu nutzen, um Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen.

Über Cruelty Free International

Cruelty Free International zählt zu den ältesten und anerkanntesten Tierschutzorganisationen der Welt. Die Organisation gilt als Autorität in allen Fragen zu Tierversuchen und agiert als Berater und Gutachter im Auftrag von Regierungen, Medien, Unternehmen sowie Behörden. www.crueltyfreeinternational.org

Über The Body Shop

Das weltweit agierende Kosmetikunternehmen The Body Shop wurde 1976 von Anita Roddick in Brighton, England, gegründet. The Body Shop bietet hochwertige, von der Natur inspirierte Hautpflege-, Haarpflege- und Make-up-Produkte an, die ethisch und nachhaltig produziert werden. Ziel des Unternehmens ist es, positiven Wandel in der Welt herbeizuführen. The Body Shop war Wegbereiter der Philosophie, dass Business die Kraft hat, Gutes zu tun - eine ethische Grundhaltung, die noch heute das Unternehmen antreibt. Zu The Body Shop gehören weltweit mehr als 3.000 Geschäfte in über 60 Ländern. In Deutschland und Österreich ist das Unternehmen mit 116 Geschäften vertreten.

