Korrektur: Pressetermin: Steuerabend der Wirtschaftskammer Wien mit Finanzminister Löger

7. Mai, 18 Uhr, Messe Wien - Thema Steuern - mit Finanzminister Löger, WKW-Präsident Ruck und Erste-Bank-Vorstandsvorsitzenden Dörfler

Wien (OTS) - Wir laden Sie ganz herzlich am 07. Mai um 18.00 Uhr in die Messe Wien (Messeplatz 1, 1021 Wien) zum WKWien-Steuerabend 2018 mit Finanzminister Hartwig Löger, Erste-Bank Vorstandsvorsitzenden Stefan Dörfler und WKW-Präsident Walter Ruck. Themen werden die Belebung des heimischen Kapitalmarktes, die Senkung der Abgabenquote und Entlastungen für Unternehmen sein. Rund 1.000 Wiener Unternehmer werden am Steuerabend erwartet. Diese wählen die Themen der Podiumsdiskussion aus und können über die wichtigsten Forderungen an den Finanzminister zum Abschluss live abstimmen.



Ablauf:

19.00 Uhr: Begrüßung

19.20 Uhr: Keynote Finanzminister Hartwig Löger - "Senkung der Abgabenquote - Entlastung unserer Unternehmen"

20.00 Uhr: Podiumsdiskussion mit Löger, Ruck, Dörfler

20.40 Uhr: Voting über die wichtigsten Unternehmer-Forderungen an den Finanzminister



Wir ersuchen um Anmeldung unter presse@wkw.at oder telefonisch unter 01/51450-1814.

