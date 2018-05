Edtstadler enthüllt Gedenktafel an Polizeianhaltezentrum

Enthüllung eines Mahnmals am 3. Mai 2018 im Polizeianhaltezentrum in Wien

Wien (OTS) - „Das Mahnmal am Eingangsbereich des Polizeigebäudes erinnert uns an das schreckliche Schicksal der Widerstandskämpfer und an die Opfer des Faschismus“, sagte Staatssekretärin Mag. Karoline Edtstadler in Anwesenheit der Zeitzeugin Käthe Sasso. „Damit setzen wir ein Zeichen gegen das Vergessen.“

Zwischen 1938 und 1945 waren in dem Polizeigebäude an der Rossauer Lände in Wien zahlreiche Regime-Gegner, Jüdinnen und Juden, Roma und Sinti, Wehrmachts-Deserteure und andere vom NS-Regime Verfolgte inhaftiert. Von dort aus wurden sie zum Verhör ins Gestapo-Hauptquartier am Morzinplatz gebracht. Anschließend wurden Hunderte von ihnen durch das Fallbeil im Wiener Landesgericht oder auf dem Schießplatz Kagran hingerichtet – die Gedenktafel an der Fassade des Polizeigebäudes an der Rossauer Lände soll an die Opfer erinnern.

1.200 Widerstandskämpfer unter den Getöteten

„Unter den Getöteten waren rund 1.200 Widerstandskämpfer, die am Wiener Zentralfriedhof in der Gruppe 40 während der NS-Zeit anonym und ohne ein Begräbnis beigesetzt worden sind“, sagte die Staatssekretärin. Dort wurde eine nationale Gedenkstätte für die Opfergruppe errichtet, ebenso ein Mahnmal am Landesgericht. Prof. Käthe Sasso, Widerstandskämpferin und Überlebende, war in die Entwicklung der Gedenkprojekte involviert.

„Ich bedanke mich bei Käthe Sasso für ihre Arbeit und Verdienste als Zeitzeugin, für die Sensibilisierung und ihr Engagement“, sagte Edtstadler. Es ist größtenteils der Initiative von Käthe Sasso zu verdanken, dass diese Gedenktafel zur Erinnerung an die Opfer der politischen Justiz des NS-Regimes errichtet worden ist.“

Für die Erhaltung und Pflege der Gräbergruppe 40 am Wiener Zentralfriedhof ist das Innenministerium zuständig. 2013 wurde in einem interministeriellen Gedenkprojekt bei der „Gruppe 40“ eine Gedenkstätte zur Erinnerung an die Opfer der politischen Justiz des NS-Regimes errichtet.

Fotos: http://www.bmi.gv.at/news.aspx?id=752B7445477070414A6C773D









Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Mag.(FH) Eberhard Blumenthal

Pressesprecher der Staatssekretärin

+43 1 531 26 2034

eberhard.blumenthal @ bmi.gv.at