„E-Motions“: Das E-Bike-Event am Millstätter See

Der Countdown läuft: Unter dem Motto „Genuss erfahren“ findet erstmals vom 11. bis 13. Mai 2018 das E-Bike-Event E-Motions rund um den Millstätter See statt.

Mit der Premiere von E-Motions stärken wir unsere Vorreiterposition als fahrradfreundliches Reiseziel in Österreich Mag. Maria Theresia Wilhelm, Geschäftsführerin der Millstätter See Tourismus GmbH

Millstatt (OTS) - Mit der Premiere von E-Motions stärken wir unsere Vorreiterposition als fahrradfreundliches Reiseziel in Österreich , freut sich Maria Wilhelm, Geschäftsführerin der Millstätter See Tourismus GmbH. Im Rahmen des Events „E-Motions – Genuss erfahren am Millstätter See“ bietet die Destination vom 11. bis 13. Mai 2018 die Gelegenheit, das neueste Equipment zu testen, sich von Profis beraten zu lassen und mit sanftem Rückenwind die Landschaft zu erkunden. Ob auf genussvollen Routen am Seeufer und zu kulinarischen Hotspots, oder auf anspruchsvollen MTB-Trails mit Gipfelsieg: Bei E-Motions kommen alle auf ihre Kosten.



Beratung, Testfahrten und geführte Touren

Auf dem Expo-Gelände beim 1. Kärnten Badehaus in Millstatt präsentieren namhafte Hersteller von E-Bikes und E-Mountainbikes – etwa Winora, Haibike oder KTM – ihre aktuellsten Modelle und bieten die Gelegenheit für Testfahrten. Ausgebildete Guides begleiten die Teilnehmer auf den neuesten E-Bikes, E-Trekking-Bikes und E-Rennrädern zu den schönsten Logenplätzen am Millstätter See. Den Auftakt macht eine geführte Seepanorama-Tour mit Olympiasieger Franz Klammer am 11. Mai um 11:00 Uhr. Zur Auswahl stehen Halbtagestouren (Start um 10:30 Uhr, 15 Euro) und Ganztagestouren (Start um 11:30, 29 Euro). Dabei ist Sicherheit ein wichtiges Thema: Obwohl es keine gesetzliche Helmpflicht gibt, werden alle Touren mit Helm gefahren.

Buntes Rahmenprogramm

Ein abwechslungsreiches Angebot an Sideevents rundet das Programm ab: Auf dem Kärntnermilch Kinder Rad Parcours kommen kleine Radler sanft in Fahrt und holen sich Tipps und Tricks von den Mitgliedern der Pedal Society. Beim Kinoabend am 11. Mai flimmern spannende Stunts und Interviews mit den Größen des Radsports über die Leinwand. Hochspannung bietet der Hauptfilm „Way Over the Mountains“, der die Besucher auf eine Alpenüberquerung mit dem Mountainbike mitnimmt.

Kulinarisch bietet ein „Street Food Market“ internationale Genusserlebnisse über die gesamten drei Tage. Zahlreiche Strandbars und Seeterrassen laden zum gemütlichen Beisammensein am Seeufer ein. Bei der „Tafel zu Food & Street Art“ am Samstag von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr kosten sich die Besucher durch die kulinarischen Schätze aus aller Welt, während atemberaubende Rad-Shows internationaler Akrobaten wie Tom Öhler und Bobby Root das Publikum in Millstatt zum Staunen bringen.

Vernetzte Mobilität

Während des Eventwochenendes parken die Gäste ihre Autos kostenlos in den P&R-Anlagen am Hauptbahnhof Spittal/Drau sowie in Döbriach und Seeboden und nutzen den Shuttleservice, der stündlich auf dieser Strecke zum Ausstellungsgelände verkehrt. Auch die Radfähre „Peter Pan“ steht allen Besuchern für die Überfuhr von Millstatt ans Südufer gratis zur Verfügung. Für die öffentliche Anreise bieten sich das „Einfach-Raus-Ticket" oder die attraktiven Angebote der „Sparschiene" der ÖBB an.

E-mobile Region

Seit Jahren setzt der Millstätter See auf E-Mobilität. Der Trend wird in der Destination mit gut ausgebauten Radwegen, E-Bike-Ladestationen, digitalen Tourenportalen und speziellen Bootsüberfahrten kräftig unterstützt. Insgesamt rund 200.000 km haben die Gäste in den letzten drei Jahren hinter sich gelegt, und die Verleihstationen freuen sich über die wachsende Nachfrage.

Neben dem Delius Klasing Verlag, dem Kompetenzpartner in Sachen Radsport, wird das Festival von namhaften Herstellern und von starken Tourismuspartnern unterstützt.



Nähere Informationen unter: Emotions-event.com

Unseren Trailer finden Sie unter: https://www.youtube.com/watch?v=fwgLapOphqQ

Kurz mal weg zum Millstätter See 2 oder 3 Nächte am Millstätter See inkl. Event-Pass für das E-Bike-Festival "E-Motions": Sie erwartet: Gratis E-Bike Testing auf der Expo, Bonus auf geführte Touren und die Millstätter See Inclusive Card für Ihren Aufenthalt. Ab € 79 pro Person! Jetzt buchen

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt: Millstätter See Tourismus GmbH, Anna Pacher BA,

Kaiser-Franz-Joseph-Str. 49, 9872 Millstatt am See, T 0043-4766-3700-12, presse @ millstaettersee.at, www.millstaettersee.com