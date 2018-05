Heinz Vettermann (SPÖ): Am Runden Tisch gemeinsam Lösungen finden

Alle Fraktionen sind eingeladen, mitzuhelfen, Gewalt aus unseren Schulen zu verbannen

Wien (OTS/SPW-K) - „Mit viel Getöse fordert die FPÖ Maßnahmen, die schon längst in Umsetzung sind“, stellt Wiens SPÖ-Bildungssprecher Heinz Vettermann fest. „Am 15. Mai wird es einen Runden Tisch zum Thema ‚Gewalt an Schulen’ geben, zu dem natürlich auch die FPÖ schon länger eingeladen ist. Ich hoffe, die Kollegen Nepp, Krauss und Co. sind bereit, konstruktiv an Lösungen zu arbeiten“, so Vettermann.

Zum Runden Tisch sind VertreterInnen aller Wiener Fraktionen eingeladen. Dort soll mit allen Religionsgemeinschaften, ExpertInnen und VertreterInnen der Polizei zweierlei erörtert werden. „Erstens: Vor welchen Problemen stehen wir? Und zweitens: Was können wir dagegen machen“, erläutert Vettermann. „Es ist notwendig, dieser sensiblen Thematik mit der nötigen Sorgfalt, aber auch Entschlossenheit zu begegnen. Alle Vorfälle über einen Kamm zu scheren, um aus der Unsicherheit der Menschen selbst einen Nutzen zu ziehen, hilft unseren Kindern überhaupt nicht“, sagt der Abgeordnete.

„Es ist gut, dass der Stadtschulrat das Thema von sich aus ernst nimmt und sofort Maßnahmen ergriffen hat“, so Vettermann. „Auch die FPÖ ist eingeladen, den Wiener Weg mitzugehen: Mit allen zu reden, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen, anstatt das Schicksal einzelner Kinder für die eigene Oppositionsarbeit zu benützen.“

