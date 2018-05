FPÖ Mariahilf begrüßt Pläne für 13A Streckenführung

Langjährige FPÖ Forderung nun vor der Umsetzung

Wien (OTS) - „Seit Jahren fordert die FPÖ Mariahilf die nun von den Wiener Lienen vorgeschlagene 13A Streckenführung“, erklärt der gf. FPÖ Bezirksparteiobmann LAbg. Leo Kohlbauer. Vor kurzem wurde noch eine von der FPÖ in der Mariahilfer Bezirksvertretung eingebrachte Resolution abgelehnt. „Dass es nun doch zu einem Umdenken kommt, ist ein sehr erfreulicher Umstand“, zeigt sich Kohlbauer zufrieden.

Gerade die Verkehrsbelastung durch die Gelenksbusse in der Windmühlgasse ist für die Bevölkerung eine enorme Zumutung. Mit der nun präsentierten Streckenführung wird auch der unzumutbare Zustand, dass Busse durch die Begegnungszone fahren müssen, entschärft.

Als kleine Chuzpe am Rande fordern die Grünen im Bezirk eine zusätzliche Haltestelle der Linie 13A in dem Bereich Capistrangasse, also jenem Abschnitt, der nun eingestellt werden soll. „Hinter dieser Forderung steckt wohl der grüne Wunsch, weitere Parkplätze im Bezirk zu vernichten“, vermutet Kohlbauer und erteilt diesem Ansinnen eine klare Abfuhr. (Schluss) akra

